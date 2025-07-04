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復刻嗶嗶嗶嗶台灣號 台鐵宜蘭線欣賞東北角風光

2025/7/4 13:41
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）復刻日本觀光彩繪列車的「嗶嗶嗶嗶台灣號」，今天亮相首航。交通部觀光署表示，列車將不固定班次，行駛於台鐵宜蘭線區間車，盼帶動旅客體驗東北角觀光商圈與人文風光。

觀光署攜手台鐵為EMU700型電聯車換上新衣，復刻日本「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車紅色塗裝，今天在台鐵樹林火車站首航，為期6個月，在台灣也能近距離欣賞與體驗。

「嗶嗶嗶嗶台灣號」在列車展示蘭花、茶葉、鳳梨等台灣代表性物產，凸顯台灣是水果王國、蘭花王國。彩繪的台灣元素，布滿在車體外觀、車廂內部吊牌、車門兩側及窗戶上方等處。

觀光署指出，台灣觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」是與日本京濱急行電鐵株式會社（京急電鐵）合作，結合蘭花、鳳梨等設計的藝術字體設計的「台灣」，曾獲得第14屆東京屋外廣告競賽獎項，及NYTDC紐約字體設計競賽獎。

觀光署長陳玉秀在典禮致詞表示，今年3月知悉獲得屋外廣告競賽獎項後，就與前署長提過，希望彩繪列車也能在台灣落地；未料，因緣際會，她就任署長，有緣主持首航。

陳玉秀細數東北角的風景區景點，她說，日本來台的觀光客仍不多，這是觀光署需要努力的地方，希望「嗶嗶嗶嗶台灣號」彩繪列車，也帶動東北角區域觀光發展。

台鐵董事長鄭光遠致詞說，盼望軌道運輸的多元素發展，可帶動觀光。他今天與陳玉秀商討後，決定將原預定為期3個月的觀光彩繪列車，延長為6個月，但「加量不加價」，希望促進瑞芳、貢寮、宜蘭等觀光產業發展。

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東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，低碳旅遊及永績觀光為全球觀光發展趨勢，彩繪列車將行駛於台鐵宜蘭線區間，行經瑞芳、福隆、宜蘭等站台，相關行駛班次不固定，可以前往風管處官網與台鐵官網查詢。

今天的首航，吸引不少鐵道迷搭乘與拍照留念。風管處表示，配合「嗶嗶嗶嗶台灣號」開行，東北角觀光圈也有精彩活動，包含八番坑茶坊帶領九份小旅行、體驗淘金沙、享用在地的礦工便當、親手製作芋圓、深度探訪九份在地故事，還有福隆國際沙雕藝術季、東北角自行車遊程（舊草嶺環狀線自行車道）。（編輯：管中維）1140704

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