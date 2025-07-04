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光陽：關稅影響銷美沙灘車訂單 燃油機車擴大布局

2025/7/4 13:48（7/4 14:12 更新）
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光陽董事長柯俊斌4日表示，美國對等關稅變數，可能影響光陽銷往美國沙灘車訂單；政府關稅和貨物稅政策未定，下半年機車景氣市況不明。 中央社記者鍾榮峰攝 114年7月4日
光陽董事長柯俊斌4日表示，美國對等關稅變數，可能影響光陽銷往美國沙灘車訂單；政府關稅和貨物稅政策未定，下半年機車景氣市況不明。 中央社記者鍾榮峰攝 114年7月4日
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）光陽（KYMCO）董事長柯俊斌今天上午表示，美國對等關稅變數，可能影響光陽銷往美國沙灘車訂單，政府關稅和貨物稅政策未定，下半年機車景氣市況不明；光陽仍會持續發展電動機車，但今年不會再推電動機車新車款，持續鎖定全球開發中國家燃油機車市場。

他建議，政府應盡快公布與美國談判關稅的結果，緩解市場和消費者的憂慮，否則關稅和貨物稅調降，恐衝擊汽車和機車的通路和經銷商。

國際重型機車展今天上午登場，光陽盛大參展，並舉辦新車款發布會，會後柯俊斌接受媒體採訪，是柯俊斌4月中旬接任光陽董事長以來，首次對外公開受訪。

談到全球布局，柯俊斌表示，光陽集團生產基地位於中國大陸、越南及台灣；其中，中國大陸生產機車銷往歐洲和非美國市場，越南市場未來可能由台灣或越南廠銷售。

他透露，光陽會鎖定非洲、中東、中南美等開發中國家市場，有機會在這些市場擴大布局。柯俊斌以阿根廷市場為例，光陽在當地市占率第1名，阿根廷每年2萬多輛機車銷售，光陽可銷售3000輛至4000輛。

觀察台灣機車市況和美國對等關稅變數，柯俊斌直言，今年景氣狀況不好，台灣上半年機車掛牌數33萬231輛，較2024年同期下滑5%；下半年市況不明，主要是消費者預期政府可能調降進口汽車或機車的關稅和貨物稅，消費者態度觀望，「關稅的確影響大」。

他以沙灘車為例，光陽在美國銷售自有品牌和代工沙灘車，以往日系客戶每年代工訂單約2.5萬輛，年營業額達到新台幣40億元，今年關稅政策變數影響，客戶考量訂單減半。

柯俊斌指出，台灣目前銷美沙灘車關稅為2.5%加上10%對等關稅，零配件增加為10%，關稅變數的確有影響。

至於新台幣匯率近日強漲，柯俊斌指出，代工業務影響相對小，按照每季匯率公告調整；但自有品牌出貨有影響，不過光陽自有品牌以歐洲市場為主，歐元匯率相對穩健，「情況比較單純」。

談到在電動機車布局，柯俊斌指出，光陽會持續發展電動機車，因為光陽電動機車的消費者超過6萬名；光陽今年已推出兩款新電動機車，預估到今年底，不會再推出新款電動機車，今年電動機車銷售量目標不易達成。

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他表示，光陽會持續研發電動機車，但也會評估產品特性、市場接受度、獲利和營運成本，以及電動車控制和馬達系統技術提升等因素，會持續跟上全球發展電動車的大趨勢。

柯俊斌分析，電動車獲利關鍵在電池和售後服務營運成本高，光陽在投資電動車後台管理平台，已超過新台幣15億元，在換電系統投資規模超過30億元，目前雲端平台及換電經營模式複雜，成本相對也高，光陽考量降低電池和營運成本的經營模式，也期盼政府有適當的政策。（編輯：張良知）1140704

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2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館揭開序幕，光陽董事長柯俊斌（圖）出席發布品牌決策。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館揭開序幕，光陽董事長柯俊斌（圖）出席發布品牌決策。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館登場，光陽董事長柯俊斌（圖）出席發表2款新車。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館登場，光陽董事長柯俊斌（圖）出席發表2款新車。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館揭開序幕，光陽董事長柯俊斌（圖）出席宣布新車款，並騎上自家新車供媒體拍照。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館揭開序幕，光陽董事長柯俊斌（圖）出席宣布新車款，並騎上自家新車供媒體拍照。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館揭開序幕，光陽董事長柯俊斌（圖）出席宣布新車款，並於新車旁比讚。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
2025國際重型機車展4日在台北南港展覽館2館揭開序幕，光陽董事長柯俊斌（圖）出席宣布新車款，並於新車旁比讚。中央社記者翁睿坤攝 114年7月4日
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