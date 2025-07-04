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詐團偽冒第三方支付網站騙賣家 數發部與業者合力掃蕩

2025/7/4 13:28
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（中央社記者蘇思云台北4日電）數發部今天表示，透過偽冒第三方支付業者網站行騙成詐團新手法，網路詐騙通報查詢網累計收到7113件通報「假買家騙真賣家」案例，經數產署與資安院透過自主掃描網站與通報機制，這類偽冒網站從6月初200多件月底已降到3件，降幅逾9成。

數發部今天攜手第三方支付業者舉行「公私協力阻絕偽冒網站」記者會，包括數發部政務次長林宜敬、數產署署長林俊秀與綠界科技、藍新科技、紅陽科技、統一數網與連加等5家第三方支付業者出席。

林宜敬致詞時表示，以前多為假賣家騙真買家的網路詐騙，數發部透過法規要求業者進行網路廣告實名制，也推出網路詐騙通報查詢網，減少很多偽冒名人網站，但詐騙集團不斷變化手法，現在變成詐團透過假的第三方支付業者網站，以假買家身分騙真賣家，數產署也攜手資安院與第三方支付業者，透過新方式阻絕詐騙。

林俊秀說明目前假買家騙真賣家手法，詐團可能假裝使用知名第三方支付服務平台，故意製造問題，誘導賣家點擊假網站、輸入驗證碼與聯繫假客服，但驗證碼其實就是被騙金額。數產署也請資安院主動掃描這類偽冒第三方支付業者的網站，並透過DNS RPZ（停止解析）機制下架假網站，這類假網站數量從6月初200件到6月底降至3件，減幅超過9成。

數發部網路詐騙通報查詢網統計，不少詐團偽冒第三方支付業者網站行騙，累計收到7113件通報。資安院副院長龔化中補充，過去可能是偽冒金融業網站，如今也開始偽冒第三方支付業者網站，今年上半年這類案件大幅增加，未來希望在網站準備詐騙時就先封鎖，以提升效果。

第三方支付業者公會籌備處主任委員、也是綠界科技總經理劉士維表示，詐團一連串假造網域、網站內容到第三方支付客服，現在第三方支付業者也都在官網加註警語，希望民眾提高警覺。近期透過籌備公會，各家IT人員也討論研發風險控管系統進行監控，未來掌握偽冒網站的模式後，希望可做到事先預防。

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至於是否只能透過下架偽冒網站防堵，林宜敬解釋，詐團申請網域後多數不會先放內容，可能到詐騙前一兩天才放上素材，做完詐騙又立即撤下網頁內容，因此採預防措施，當出現可疑網頁時就先進行監視，一旦有異常行為，就可透過停止解析做預防性下架。

至於停止解析網域機制是否可能「誤殺網站」，林俊秀表示，詐欺犯罪危害防制條例有設置避風港條款，讓業者可以免責，的確可能出現誤殺狀況，但比例應該非常低，有提供救濟管道協助處理。（編輯：林淑媛）1140704

林宜敬
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