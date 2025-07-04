中研院調查：管制助房市降溫 消費者仍預期房價看漲

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）中研院經濟所今天公布最新一期「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，央行第7波選擇性信用管制雖有助於房市降溫，並抑制民眾看漲房價的預期心理，但中長期而言，預期半年後房價會上升的消費者仍有將近6成。

消費者對物價的預期是影響物價的重要因素之一，中央研究院經濟研究所總體經濟預測小組自民國112年10月起，每半年進行一次「台灣消費者預期與政策反應調查」，掌握消費者對物價預期。

中研院經濟所說明，雖然消費者物價指數（CPI）變化是衡量通膨的指標，但消費者對物價的感受可能與CPI變化有所差距，因此這份調查也會關注消費者對生活成本的預期。

調查指出，有8成9的消費者預期1年後CPI仍會上升，預期上升幅度的中位數為2.5%，仍處高檔。

中央研究院經濟研究所研究員楊淑珺解釋，這次調查時間為114年4月1日至22日，正是美國總統川普宣布對等關稅，利空尚在發酵，且當時新台幣趨貶，市場認為關稅將推動成本上升，新台幣貶值則易引發輸入性通膨，加深民眾的通膨預期；但現在情況完全扭轉，關稅利空淡化，且新台幣轉為強勁升值。

中研院經濟所此次調查，也在政策反應部分，聚焦消費者對房價上漲的預期心理變化。

疫情以來，台灣房價快速上漲，央行祭出一連串的選擇性信用管制措施，並於113年9月執行第7波信用管制，對房市影響顯著，114年上半年市場氛圍轉呈量縮價跌。

楊淑珺認為，初步顯示，央行第7波信用管制對114年上半年房價有達抑制效果，但消費者是否因此改變對中長期房價上漲的預期，難以斷定。

從調查可發現，近6成消費者預期半年後房價會上升，其中多數認為半年後房價上揚幅度小於5%，平均預期漲幅為2.7%。

楊淑珺表示，這波信用管制有助於抑制消費者對房價漲幅的預期，但即便今年上半年房價下跌，仍難以消除消費者對中長期房價上漲的預期心理。

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觀察較長期的預期，有7成1消費者認為3年後房價會上升，與今年4月房價相比，平均預期上升幅度為4.8%，比近年房價指數的漲幅低。

中研院經濟所說明，問卷調查採雙底冊抽樣法，市話與手機合計樣本為2205人，並在居住地區、性別與年齡3個面向進行加權，以確保樣本具台灣消費者代表性。此調查在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.09個百分點。（編輯：林家嫻）1140704