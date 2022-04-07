Omicron防疫目標重症清零 台大院長籲全民打疫苗

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北7日電）台大醫院院長吳明賢今天說，Omicron已成主要病毒株，傳播力雖強，但重症死亡率較低，未來防疫策略將改以「重症清零、保持醫療量能」，並呼籲打滿3劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，疫苗接種對於降低重症、死亡風險扮演關鍵角色。

吳明賢下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，除了強調接種疫苗重要性，同時呼籲全民除了持續維持戴口罩、勤洗手、維持社交距離以減少疫情傳播，也表示因應Omicron變異株特性，防疫大方向將轉變為「重症清零、保持醫療量能」。

吳明賢說，過去2年台灣因防疫得宜，相較國外疫情肆虐，台灣就如同平行時空，可以維持原本社交、經濟活動，這是大家相信科學、配合防疫帶來的成果。

吳明賢指出，防疫如同作戰，作戰基本原則就是「知己知彼，百戰不殆」，今年以來國內疫情病毒株已從原本的Delta變異株（最早在印度發現）轉變為Omicron變異株，根據國際間資料，Omicron傳播力比Delta更強，平均1人能夠傳染給10人，但嚴重度和致死率都比Delta來得低。

吳明賢說，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）分析21家醫院、共1440名重症死亡病例，發現其中1133人完全沒接種疫苗、277人打過2劑、30人打過3劑，不僅凸顯接種疫苗重要性，也顯示老年人或有慢性心肺疾病、糖尿病的患者是染疫重症高風險族群都是疫苗重點接種族群。

他表示，最近網路上流傳各種說法，認為自然感染的風險遠低於接種疫苗，但根據以色列、英國大規模接種研究發現，接種疫苗雖然無法阻止突破性感染，但能夠有效預防重症死亡風險，盼大家相信科學、信賴策略，一起度過這波疫情。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種7萬8656劑，累計接種4994萬劑，涵蓋率第1劑83.51%、第2劑78.55%、第3劑51.29%、基礎加強劑0.83%。（編輯：管中維）1110407