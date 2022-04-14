頭份母女檔染疫 匡列接觸者241人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣頭份市婦人及就讀小一的女兒昨天傍晚確診，縣府緊急公告並啟動疫調匡列，包括個案職場、校園及家人、接觸者共匡列241人，其中107人進行居家隔離。

苗栗縣政府今天透過新聞稿說明，中央流行疫情指揮中心公告縣內新增3例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中2例為昨晚先行公告的頭份市一對母女，母親41歲，案30298、CT值23.2匡列、於外縣市電子廠工作；女兒，案30299、CT值29.8，就讀頭份市某國小1年級。

縣府指出，婦人和丈夫、女兒、兒子一家4口，因與外縣市確診親屬有接觸史，昨天接受採檢後發現母、女染疫，丈夫、兒子一採PCR皆陰性返家居家隔離，但今天上午因丈夫有症狀，父子2人二次採檢，報告尚未出爐。

經疫調匡列，衛生局針對婦人工作職場、女童學校同學及家長、同校哥哥接觸者、丈夫接觸者共匡列241人，其中居家隔離107人、自主健康管理130人、4人健康監測，另發放7通實聯制簡訊，疫調持續進行中。

縣府表示，今天公告新增第3例為設籍通霄鎮24歲男性，案30736，於台北市就學，上午於台北市採檢確診，因填報戶籍地為苗栗縣被列入縣內案例，但經疫調，個案已逾1個月未返鄉，衛生局已轉案返由台北市持續疫調工作。

此外，縣府公告新北市確診者案28494涉及縣內足跡，個案於4月10日曾到通霄鎮飛牛牧場，衛生局已完成匡列員工31人及採檢陰性後自主健康管理，實聯制簡訊發放189筆，公共場域已完成清消。

縣府下午1時至晚間5時，持續安排社區採檢站，地點為通霄光田醫院及頭份市為恭紀念醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊民眾免費篩檢PCR。（編輯：方沛清）1110414