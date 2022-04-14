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疫情38/300

北市16日起開放國、高中校外教學 須打2劑疫苗

2022/4/14 17:23
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）因應疫情發展，台北市教育局今天宣布，16日起開放國、高中辦理校外教學及畢業旅行，不過參加者須打過2劑疫苗或出示不適接種醫師證明，國小及幼兒園則暫緩辦理。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，不過中央流行疫情指揮中心定調維持正常生活下積極防疫，台北市教育局今天宣布，考量各學層學生施打疫苗情形不同，16日起開放國、高中辦理校外教學、畢業旅行及跨校大型活動，國小及幼兒園則暫緩辦理。

教育局指出，國、高中辦理校外教學前須先邀集家長會、教師會及學年教師召開會議取得共識，並加嚴防疫措施，參加人員則須完成2劑疫苗接種滿14日，或出示不適接種醫師證明，不得以快篩或PCR陰性證明代替。

教育局表示，國、高中雖可舉辦校慶、跨校性社團活動、成果發表及各體育競賽等各類跨校大型活動，但主辦單位須向學校提報防疫計畫，經學校審核通過始得辦理，參加人員同樣須接種2劑疫苗或出示醫師證明，並落實實聯制與全程配戴口罩，且體育競賽不開放觀賽。

至於校園場地部分，教育局表示，國小校園室、內外場地維持暫停開放，國、高中則開放室外場地，不開放室內場地。相關措施維持至30日止，將滾動式調整應變。

教育局提醒，師生在校期間，除用餐及飲水外應全程配戴口罩，並儘量避免至人潮擁擠處群聚，以維護自身及家人健康，共同為防疫努力。（編輯：李亨山）1110414

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