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疫情39/300

確診輕重症分流收治 新北居家照護設心理諮詢

2022/4/14 17:21（4/14 18:31 更新）
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國內COVID-19疫情延燒，為讓輕症或無症狀確診民眾滿足在家隔離休養的需求，新北市啟動iCare「居家照護計畫」，圖為14日COVID-19居家照護關懷中心人員工作情形。中央社記者趙世勳攝 111年4月14日
國內COVID-19疫情延燒，為讓輕症或無症狀確診民眾滿足在家隔離休養的需求，新北市啟動iCare「居家照護計畫」，圖為14日COVID-19居家照護關懷中心人員工作情形。中央社記者趙世勳攝 111年4月14日
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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北14日電）新北市政府今天表示，因應COVID-19輕重症分流收治新制，新北集中檢疫中心房間數將開足，落實分流保持醫療量能；已啟動的居家照護將設置心理諮商師專線，提供諮詢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕、重症分流新制，即日起只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等4類患者送醫，其餘送集中檢疫所或居家照護。

新北市衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類確診個案，新北市若有不方便居家照護者，可以安排在集中檢疫中心，目前新北市已開出500間房，會朝目標1308間房的目標邁進。

新北市長侯友宜下午在新北市府疫情說明會表示，為了讓居家照護者安心與提供諮詢，市府開設「安心解憂專線」由心理諮商師進駐提供服務，若有想說的話、需要諮商的，都可透過專線給予指引，可以與心理諮商師聊聊。

侯友宜指出，接種COVID-19疫苗還是最重要，現在畢竟還是有少數民眾沒有打疫苗，符合資格的請趕快接種，特別是65歲以上長輩。因輕症居多，中重症較少，個人自我健康監測、管理才是防疫重點。（編輯：戴光育）1110414

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