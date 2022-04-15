封城逾2週疫情仍嚴峻 上海單日新增2.3萬例

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上海採取封控措施已經超過2週，然而仍不斷出現確診者，每日通報病例數都超過2萬人，顯示疫情仍在高點。圖為9日上海大潤發超市南匯店員工裝載物資。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）即便經過逾2週嚴格封控與多輪篩檢，上海的疫情仍然未見趨緩。14日新增本土確診3200例和無症狀感染者1萬9872例，共2萬3072例。持續檢出病例，官方認為與家內群聚、物流快遞有關。

上海採取封控措施已經超過2週，然而仍不斷出現確診者，每日通報病例數都超過2萬人，顯示疫情仍在高點。上海市疾控中心副主任吳寰宇14日表示，除了篩查資料通報有延遲性外，也仍存在家庭群聚性傳染。

此外，雖然目前上海採全域靜態管理，居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果有物品被病毒污染，可能在接觸後造成感染。

上海市衛健委上午發布，14日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例3200例和無症狀感染者1萬9872例，總計達2萬3072例。

近兩日中國網路盛傳，上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力，在辦公室自縊。隨後，家屬在錢文雄的微信朋友圈發文證實，前環球時報總編輯胡錫進在個人微博表示，經過和上海媒體同業求證，確認錢文雄死亡的消息。

虹口區衛健委昨晚也發布聲明證實這項消息，但未對原因多做說明。（編輯：周慧盈）1110415