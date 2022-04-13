上海外送員日賺4.6萬 官方要求平台制止惡意加價

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（中央社台北13日電）中國上海市因疫情封城，有通行證的外送員躍為新貴。順豐同城旗下一名外送員日賺人民幣逾萬元，引發輿論批評發疫情財後，上海市監局今天要求電商平台制止外送員惡意加價，變相要求打賞。

綜合陸媒報導，上海近日傳出「同城騎士日收入超萬元」。對此，順豐同城昨天證實確有其事，指這名騎士收入超過7成來自「用戶打賞」。

順豐同城指出，網傳圖片顯示一名順豐同城騎士4月9日實際收入人民幣1萬67.75元（約新台幣4.6萬元），經後台查詢後確認，該騎士當天共完成60筆配送訂單，其中基礎傭金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。

也就是說，這名外送員平均每單不含打賞收入約36.9元，平均每單獲得打賞多達131元。

對此，中國網友紛紛批評「跑腿小哥」變相加價賺疫情財，質疑用戶若不打賞就不接單；許多遭封控的上海市民酸外送員一日所得勝過他們一月工資，嘆不打賞就收不到東西吃。

據報導，由於疫情管控，擁有通行證的外送員數量有限，能夠上工得更少，上海絕大部分居民無法外出，為了買到急需的物資，只能給出高額的打賞吸引外送員接單；外送員根據打賞金額篩選接單，才會出現日賺逾萬元的現象。

對此，上海市場監管局副局長彭文皓今天在疫情防控發布會宣布，上海市商務委、郵政、發改委和市監局，將對大家所關心的快遞費和跑腿費價格明顯上漲的問題，聯合採取措施，進一步依法規範。

上海市監局下午隨即對電商平台發出警示，要求企業加強對外賣等電商平台配送騎手的管理。加強對平台內騎手的管理、培訓和引導，完善平台規則，規範外賣配送服務。

上海市監局還明確要求平台採取一定措施加強跑腿、代買等服務收費管理，制止「騎手惡意加價」等不當行為。

順豐同城是順豐速遞推出的同城配送、跑腿、幫買服務，號稱全城範圍內平均1小時送達。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110413