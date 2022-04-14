鄰近上海壓力大 蘇州官方坦言面臨最困難的時刻

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）上海疫情嚴峻，讓緊鄰的蘇州市備感壓力。蘇州官方近日坦言，面臨疫情以來最困難的時候，要堅決守住江蘇省的「東大門」，並且不能因疫情防控，使民眾面臨物資保供問題。

中國的本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）多點爆發，近期每日通報病例日數均突破2萬。除了備受關注的上海市與吉林省之外，江蘇省的疫情也有持續加溫趨勢，其中蘇州市的疫情是江蘇省中相對更加嚴峻的行政區。

綜合媒體報導，根據蘇州官方通報，從3月10日零時至4月11日24時，蘇州市累計報告本土確診病例10例，本土無症狀感染者364例。

從人員情況看，蘇州市外關聯病例較多，其中上海關聯陽性感染者佔比高達73%。從區域分布看，毗鄰上海的板塊陽性感染者數量最多，昆山佔全市的49.6%，太倉佔了15.8%。

蘇州市委書記曹路寶12日主持疫情防控工作點調會時指出，蘇州已經到了這輪疫情以來最困難、壓力最大的時候，「以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，堅決守住江蘇東大門。」

由於有上海疫情的前車之鑑，近日不少蘇州市民開始囤積民生必需品與糧食，深怕斷炊。對此官方強調「蘇州市農副產品供應總量充足，補貨及時，市民盡可放心，無需囤貨。」

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同日，曹路寶到部分企業、農產品批發市場考察疫情防控和市場保供工作並指示要加強物資調運力度，及時配送補貨，讓群眾不因為疫情防控產生物資保供問題，滿足群眾日常需求。「當前，廣大市民對蔬菜供應問題十分關心，要抓好貨源組織、加強調配，加快完善配套設施、提升供應規模，要做到向群眾敞開供應，為保障全市菜籃子安全發揮更大作用。」

蘇州市在應對自身的疫情同時，也一面援助上海。本月10日、11日的蘇州市疫情防控工作點調會中，曹路寶先後提及要做好支援服務上海各項工作，並對相關工作人員和隔離人員，切實落實閉環管理，確保自身絕對安全。（編輯：呂佳蓉）1110414