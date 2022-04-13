長春一居民「敲盆」抗議物資不足 遭行政拘留

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（中央社台北13日電）吉林長春一位居民以「敲盆行動」表抗議，疑以此向當地政府抗議封控期間物資不足的問題。據陸媒報導，這位居民被公安機關處以行政拘留7天，並罰款人民幣300元（約新台幣1350元）。

中國社交平台微博近日出現一則「男子組織敲盆行動被拘留」的話題，引發關注。

據陸媒極目新聞報導，長春市公安局綠園分局西安廣場派出所工作人員證實有該事件。不過，報導指出，被處罰的民眾是一名43歲的女性，處罰決定是在8日做出，「因其拒不執行緊急狀態下的決定、命令，涉嫌尋釁滋事被處罰。該處罰決定只在社區業主群裡進行了通報。」

報導並引述小區一位居民稱，小區封控管理至今已有30多天，基本生活物資由政府負責配送，「是有保障的」。不過居民申報的生活物資，一般來說是必需品，非必需品無法得到滿足。

針對居民因「敲盆行動」而遭到行政拘留，微博有網友表示，「寧可餓死，不能敲盆」，也有網友不解敲盆違反了哪一條法律？

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吉林長春此前應對COVID-19疫情，實施封控措施，當地居民出現「買菜難」的問題。3月底，長春市政府副秘書長劉任遠為「買菜難」問題道歉，並指為了解決問題，吉林省啟動了聯保聯供機制。

除此之外，長春公安近期通報了多起「違反防疫規定」的案件。一則通報指出，6日一名德惠市居民通過微信群和朋友圈販賣非生活必需品麻辣燙，並利用其志願者身分送貨上門，而遭到行政處罰，處以行政拘留。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110413