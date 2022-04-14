英國核准使用瓦爾內瓦滅活疫苗 再添抗疫生力軍

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國藥物及保健產品管理局（MHRA）今天宣布核准使用奧地利-法國生技公司瓦爾內瓦（Valneva）研發的滅活疫苗，這也成為英國授權使用的第6款COVID-19疫苗。

英國藥物及保健產品管理局透過聲明表示：「確認瓦爾內瓦COVID-19疫苗符合規定的安全、品質及有效性標準後，已發放使用授權。」

法新社報導，上月，使用傳統滅活技術的瓦爾內瓦疫苗在中東國家巴林取得該公司的全球首個緊急使用授權（EUA）。

去年，瓦爾內瓦與巴林簽署100萬劑的COVID-19疫苗預購協議。

該公司還與歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）簽約，預計在2022和2023年供應多達6000萬劑COVID-19疫苗。

瓦爾內瓦是繼阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生旗下楊森藥廠（Janssen）與諾瓦瓦克斯（Novavax）後，英國核准的第6款COVID-19疫苗。

這款疫苗的適用對象為18至50歲族群，兩劑接種間隔至少為28天。由於其儲存溫度介於攝氏2度至8度，相當於一般冰箱的溫度，因此可供極低溫環境難以取得的國家或地區使用。

英國是全球受到大流行衝擊最嚴重的國家之一，迄今疫情已造成逾17萬1000人病故。

目前該國12歲及以上人口，超過92%已接種首劑疫苗，86%接種了第2劑，68%已施打追加劑。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110414