護理學生部立花蓮醫院染疫 慈科大急暫停實習課程

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衛福部花蓮醫院爆發群聚感染，多人確診，其中包含1名慈濟科技大學護理科實習生，校方緊急匡列接觸者，採一人一間隔離，即日起暫停醫院實習課程，改採線上遠距教學。（慈濟科技大學提供）中央社記者張祈傳真 111年4月15日

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）衛福部花蓮醫院爆發群聚感染，多人確診，其中包含1名慈濟科大護理科實習生。校方今天說明緊急匡列接觸者隔離處置；並暫停醫院實習課程，改採線上遠距教學。

慈濟科技大學主秘何玉菁今天說明實習生染疫及處置狀況，校方13日晚間7時許接獲通報，1名實習生PCR陽性確診，立即通知學生回宿舍收拾衣物，入住校方準備的1人1室隔離空間。另外，確診學生接觸者包含2名室友、1名實習老師及4名實習同學，校方也個別提供獨立隔離空間。

確診學生長投訴媒體，認為校方沒有第一時間通知家長，學生沒有隔離經驗，心理負擔大，向家長求救，且隔離當晚的晚餐和隔日的早餐一同送給學生。何玉菁說明，由於事發突然，校方第一時間緊急聯絡相關接觸者，安排隔離地點，隔天上午才逐一電話通知家長。

何玉菁說，學生入住後，有通訊軟體群組保持聯繫，校內不論是確診或居家隔離師生，都提供免費住宿、三餐素食餐點、泡麵及餅乾等，學諮中心也同步展開心理輔導。

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何玉菁表示，有接獲染疫學生反映太晚入住、沒收到早餐，校方也立刻補送；餐點部分，一向是同步提供當天晚餐和隔天早餐（如麵包），若學生吃不夠、物資不足都可立即反映。

何玉菁指出，目前已針對在花蓮慈濟醫院、部立花蓮醫院、門諾醫院和國軍花蓮總醫院實習的96名護理科系學生（五專82人、二技14人），展開線上遠距實習課程，並依後續COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展滾動調整，不影響學生受教權。（編輯：孫承武）1110415