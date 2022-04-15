花蓮疫情升溫 市公所、警分局異地辦公

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花蓮單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續攀升，包括玉里、鳳林及新城警分局等，啟動異地辦公措施，內勤各業務組抽調1/3人員分流辦公。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年4月15日

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮疫情持續升溫，繼花蓮市公所率先啟動異地辦公，新城警分局即日起也異地辦公，各派出所也將受理平台、筆錄區設置戶外，確保民眾及工作同仁健康安全。

花蓮單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續攀升，花蓮市公所考量足跡遍布花蓮市，11日起啟動異地辦公機制，活動中心不外借等，各項活動停辦。市長魏嘉賢表示，各社區福氣站自3月底花蓮出現確診個案時立即停止上課，原訂停課2週，依目前確診數持續攀升，有延長到4月底的必要。

另外，包括玉里、鳳林及新城警分局也陸續啟動異地辦公，內勤各業務組抽調1/3人員分流辦公，加強環境、設備清消，降低內部人員相互感染風險。

新城警分局今天發布新聞稿指出，各轄區派出所設置戶外受理平台，疫情期間員警在室外受理民眾報案、製作筆錄，外勤單位則要求落實防疫規定。（編輯：唐聲揚）1110415