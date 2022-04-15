花蓮新增146例 部立花蓮醫院感染人數持續上升

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣今天新增146例COVID-19確診，以衛福部花蓮醫院77人最多，部花院內不含擴散接觸者，確診人數已破百，仍有多人未列案號；全縣有61名輕症、無症狀確診者在居家照護。

花蓮縣政府今天下午舉行防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚指出，今天新增146例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包含部立花蓮醫院77人、小加拿大美語補習班16人、慈濟醫院1人、外縣市染疫3人及49人疫調中。

足跡熱點包含慈濟醫院、部立花蓮醫院、小加拿大補習班、何嘉仁美語補習班、波斯頓國際實驗教育機構、七月霜冰品釣魚店、統冠超市新城店、全球人壽、台灣銀行北花蓮分行。

徐榛蔚指出，因應確診個案持續增加，花蓮縣府持續與旅館業者協調，尋覓防疫旅館，預計會再增加80多間。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，部立花蓮醫院傳染鏈今天新增77人確診，感染源仍在調查中，經院內回報，目前統計護理之家住民、外籍看護及醫院員工累積確診人數達103人，仍有多人未列案號，確實造成醫療量能壓力。

朱家祥說，縣內只要PCR陽性就會啟動疫調、隔離，確診數量較中央數字更準確，因全國各地確診數暴增，案號編列會有些延誤。

朱家祥指出，部立花蓮醫院為負責收治花蓮新冠肺炎患者的專責醫院，由於醫療量能吃緊，經中央開會協調，由其他醫院分擔業務。

花蓮縣昨天與新北市同步啟動輕症、無症狀確診者居家照護，共有61人選擇居家照護，由基層診所承接居家照護病患；讓醫院能量能留給中重症病患。

朱家祥指出，目前花蓮縣確診個案沒有中重症病患，不過因部花護理之家住民有些本來就有因慢性病、插鼻胃管的臥床病患，染疫後病況發展仍待觀察。

朱家祥提醒，即日起至17日COVID-19快篩站設立於門諾醫院仁愛樓，18日至24日改於國軍花蓮總醫院醫療大樓側邊車道區，12時至下午5時服務一般民眾，下午5時至晚間7時服務校園學童。（編輯：郭諭儒）1110415