與確診者同場快篩雙標？陳時中：接觸狀況不同

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）指揮中心指揮官陳時中和新北市長侯友宜都曾和確診者同場記者會，但陳時中直到今天才快篩，遭質疑雙標。陳時中解釋，因確診者過去幾天都在新北市府，接觸狀況不同。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥昨天出席新北市舉辦的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護計畫全面啟動記者會，有1名與會記者快篩陽性，後續PCR採檢陽性確診，Ct值14。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於昨天他和莊人祥距離確診記者很遠，也有全程戴口罩，因此採取自我健康監測；他今天也特地在疫情記者會前1分鐘完成居家快篩，並秀出快篩試劑上的1條線，證明快篩結果為陰性。

有媒體詢問，昨天與會媒體、新北市長侯友宜均自主快篩，為何陳時中直到今天才快篩，甚至還能主持記者會。

陳時中說，主要是他距離確診者距離非常遠，因此採取自我健康監測，另因接觸時間還很短，做快篩形同浪費，相較之下，侯友宜這幾天曾到新北市府記者室與記者互動，而確診記者應該在前2到3天就具有傳染力，正因有這樣的接觸，侯友宜才會先行快篩。

另有媒體詢問，若在家中快篩發現陽性，後續有哪些SOP可遵循。莊人祥表示，居家隔離檢疫者若居家快篩陽性，務必立刻和衛生局或1922聯繫，依指示處理；若非居家檢疫或隔離者在家驗出陽性，則建議戴好口罩，不要搭大眾交通工具，儘速到社區採檢院所採檢。

陳時中表示，目前有快篩陽性個案，衛生局都會立刻處理，因此不太可能有一堆快篩陽性個案滿街跑，除非未來每天超過10萬例確診病例才有可能。

有民眾投訴曾和確診者同桌吃飯、唱歌，卻沒收到匡列簡訊。陳時中表示，疫情延燒至今已2年多，這名投訴民眾被動等待政府通知是不對的，應主動通報衛生單位，面對疫情，每個人都應該起而行，主動採取行動。

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陳時中也表示，如果民眾有掃實聯制，接到細胞簡訊通知可能接觸確診者，到採檢站都是公費採檢。

另聯合報報導，12日有1架長程航班抵台，落地採檢檢出6名旅客確診，但因救護車不足，確診者在機場等候達8小時。對此陳時中說，此班機情況屬個案，已立即處理。他也強調，落地採檢等待時間長，為減輕壓力，故移除低陽性率航班落地採檢，便於救護車即時調度。（編輯：陳政偉）1110415