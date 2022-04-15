北市停課人數破7500人 幼兒園到高中職皆有

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市副市長蔡炳坤表示，北市高中職以下學校停課師生共計7506人，昨天單日新增34名學生、3名老師、1名教練確診，中正區某中學稍早有師生14人確診；停課標準也微調。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長蔡炳坤說明校園防疫情形。

蔡炳坤表示，目前總計7506名師生停課，停課學校有74所，從幼兒園到高中職都有，還有1所實驗教育機構。昨天單日新增34名學生、3名老師、1名教練確診；新增22所學校（園），1實驗機構停課。

蔡炳坤透露，中正區某中學截至稍早有師生14人確診，主要集中在2個班，少部分學生因有社團跨班交流，若按照舊的停課標準，全校要停課10天。

蔡炳坤表示，依照教育部新頒佈的標準，該校決定18至22日全校啟動線上教學演練。

蔡炳坤說明，北市停課標準微調，原本為高中、國中及國小有1人確診就全班停課10天、全校1/3以上或超過10班停課則全校停課10天，如果有確診者足跡、可能有感染源，可以暫停實體課程1到3天，做必要疫調跟檢查。

現改為若有師生確診，該班停課10天；確診或接觸者所屬班級分布達該校1/3或超過10班，全校停課，天數也由10天變成由校方彈性決定。

外傳該所確診14人的學校為北一女中，校方僅證實有老師確診、多名學生快篩陽性，也在網站公告18至22日全校遠距教學。（編輯：吳協昌）1110415