上海染疫突破30萬人 科學家倡議老人速打疫苗

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）在這一輪COVID-19本土疫情中，上海已有超過30萬人感染。近日有科學家發起倡議，援引香港經驗，呼籲老人加速接種疫苗，避免重症與死亡。

據官方通報，4月14日，上海新增本土病例超過2.3萬例，從3月1日以來，此輪疫情累計感染已突破30萬例。然而，中國大陸仍有不少老人未接種疫苗，暴露在風險之中。

據第一財經報導，中國細胞生物學學會近日發布一份「關於提高老年人新冠疫苗接種和加強針比例的倡議書」，呼籲在「動態清零」的同時，盡全力提高老人的疫苗接種率，特別是加強針（第3劑）接種率。

報導指出，雖然中國大陸已經接種超過30億劑的疫苗，但60歲以上老人，還有約1/5的人沒有完成全程疫苗（2劑）接種；另一方面，加強針對老人保護更是關鍵，但加強針的接種率更低，約一半的老人沒有接種。

倡議書指出，疫苗是科學界公認對抗疫情的最強武器。各種疫苗的全程接種，特別是加強針的普及，可以有效預防Omicron變種病毒造成的重症和死亡。

倡議書也援引香港本輪疫情數據指出，老人占疫情死亡數的96%，未接種疫苗的老人死亡率比全程接種疫苗或者加強針後的老人高20倍左右。

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報導提及14日晚間的一場疫情線上討論會，中國疾控中心主任高福向香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）提問：「緊急疫苗接種措施對於緩解疫情的作用有多大？」

對此，高本恩表示，由於一些原因，此前香港有很多人不願接種疫苗，也包括年輕人。但此後香港提出了疫苗接種倡議，疫苗接種率顯著提升了。「疫苗接種當然是越早越好，而不要拖到最後萬不得已的時候。香港此輪疫情發生後，提高了對老年人的疫苗接種率，不管接種幾劑疫苗，都比一劑都不接種要好。」（編輯：楊昇儒）1110415