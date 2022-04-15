新北變更防疫策略不公布足跡 重心放居家照護

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新北市副市長劉和然15日下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，全國單日確診病例已超過1000例，新北將不再公布足跡，即日起將人力重心放在居家照護。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市政府表示，改變防疫政策，今天起不公布確診者公共足跡，人力重心放居家照護；新北目前照護326戶，將滾動修正照顧方案，目前依被照護者症狀，5000部血氧機備而不用。

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，新增1209例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，顯示疫情仍在發展；新北市府衛生局也公布新增病例資訊，299例為新增或採檢陽性、29例為居家隔離陰轉陽，這些個案中，與外縣市相關63人。

新北市副市長劉和然下午說明疫情表示，日前有共識，當全國病例達1000例時就不公布足跡；衛生局發言人高詩琪表示，往後防疫策略重點不在確診個案數，雖不公布公共足跡，但會持續疫情調查。

劉和然表示，本土病例激增，社區多條傳播鏈，公布足跡意義不大，反而可能讓民眾誤解沒公布的地方安全；個人落實防疫作為才是對抗潛藏病毒最佳策略。

居家照護方面，劉和然說，這是往後防疫重點，等全國都實施居家照護時，民眾遇到的問題會更層出不窮，將與中央依個案與通案討論、修正照顧策略。

劉和然舉例說，有人抱怨沒收到關懷箱，調查發現部分陳情者是集中檢疫中心檢疫對象，非居家照護確診個案、有些是戶籍地與居住地的落差，造成物流運送卻沒收到，將加強溝通，避免誤會。

此外，劉和然告訴中央社記者，除向中央反映，希望縮短採檢確認陽性通報時間差，新北關懷箱有泡麵等民生物資、衛教宣導及溫度計，方便被照顧者填寫體溫等生理健康數據，另備有5000台血氧機，但現階段居家照護對象多是無症狀或輕微上呼吸道輕症，暫不需用到血氧機。（編輯：李明宗）1110415