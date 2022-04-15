上海逾30萬人染疫 重症9例均未打疫苗

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（中央社台北15日電）據官方通報，中國上海市這一輪COVID-19疫情自3月1日迄今，已有超過30萬人染疫，但絕大多數無症狀，重症只有9例，而且均未接種疫苗。

上海昨天新增本土病例2萬3072例，自3月1日以來，這一輪Omicron變異株疫情累計已有超過30萬人染疫，絕大多數為無症狀感染者。

據中新網，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝14日在疫情防控工作新聞發布會指出，當前上海本土感染者數量多，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型（輕症），少部分是普通型（中症）。目前有重型（重症）9例，均在定點醫療機構接受治療。

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她指出，這9例重型患者中，男性7例、女性2例；1例33歲，其餘8例均為老年人。老年病例中，最小的70歲，最大的93歲。他們均伴有嚴重的基礎性疾病，比如重症免疫性疾病、晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病、重要臟器功能衰竭等等。他們均未接種COVID-19疫苗。

吳乾渝表示，上海按照一人一方案原則，增配救治力量，開展多學科專家會診，針對重型患者伴隨嚴重基礎性疾病的特點，在積極治療COVID-19的同時，加強對基礎疾病的治療，積極防治併發症，預防繼發感染，及時進行器官功能支持，中西醫結合，協同施治，辨證論治，密切關注病情情況，全力救治每一位患者。（編輯：楊昇儒）1110415