更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
首頁 / 兩岸

上海逾30萬人染疫 重症9例均未打疫苗

2022/4/15 18:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）據官方通報，中國上海市這一輪COVID-19疫情自3月1日迄今，已有超過30萬人染疫，但絕大多數無症狀，重症只有9例，而且均未接種疫苗。

上海昨天新增本土病例2萬3072例，自3月1日以來，這一輪Omicron變異株疫情累計已有超過30萬人染疫，絕大多數為無症狀感染者。

據中新網，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝14日在疫情防控工作新聞發布會指出，當前上海本土感染者數量多，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型（輕症），少部分是普通型（中症）。目前有重型（重症）9例，均在定點醫療機構接受治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她指出，這9例重型患者中，男性7例、女性2例；1例33歲，其餘8例均為老年人。老年病例中，最小的70歲，最大的93歲。他們均伴有嚴重的基礎性疾病，比如重症免疫性疾病、晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病、重要臟器功能衰竭等等。他們均未接種COVID-19疫苗。

吳乾渝表示，上海按照一人一方案原則，增配救治力量，開展多學科專家會診，針對重型患者伴隨嚴重基礎性疾病的特點，在積極治療COVID-19的同時，加強對基礎疾病的治療，積極防治併發症，預防繼發感染，及時進行器官功能支持，中西醫結合，協同施治，辨證論治，密切關注病情情況，全力救治每一位患者。（編輯：楊昇儒）1110415

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載