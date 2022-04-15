理財座談會已3人確診 中市府發254封細胞簡訊

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市新增33例本土確診者，臻愛會館理財座談會感染鏈累計已有3人染疫，超過250人出席活動，包含藝人沈玉琳、詹惟中等15組藝人，市府發出254封細胞簡訊，籲快去篩檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，全國今天新增1209例本土病例，再創歷史新高。台中市長盧秀燕也在中市府召開疫情說明記者會宣布，台中本土確診新增33例。

衛生局長曾梓展表示，張惠妹演唱會傳播鍊再增3人，分別參加8、10日場次，其中1人Ct值僅12。另9日在臻愛會館舉辦的理財座談會，今天再增1人確診，為50多歲的家庭主婦當天參加聚餐，12日得知有與確診者足跡重疊後採檢確診，累計已有3人染疫。因當天出席活動者超過250人，市府依活動現場實聯制，發出254封細胞簡訊。

市府依據主辦單位提供的邀請名單，當天出席的藝人有沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、one band樂團、林利豪、陳芳語、郭靜、玖壹壹、臭屁嬰仔、IVAN艾文、潤少、草屯嬰仔、鼓鼓、孫生等，盧秀燕呼籲快點篩檢，實際出席人員有待確認。

烏日確診家族延燒再增6例，1名北屯區女性（案31667）因與確診者接觸染疫，另66歲男子（案30986）因老闆（案30568）確診，他和太太（案30568）採檢後確定染疫，又因太太照顧4個小孩，小孩的家人（案31321）因此感染。另名男子（案31323）和太太（31324）為案30568的員工染疫確診。

東勢校園群聚案再增3人，為確診孩童的小阿姨、阿嬤，因為和確診者同住染疫，另名為10歲女童。另有1名19歲的中山醫學大學的學生確診，與護理系實習生無接觸史，目前追查中。（編輯：郭諭儒）1110415