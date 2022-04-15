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苗栗縣公布最新確診者足跡 遍及10鄉鎮市

2022/4/15 18:48（4/15 19:21 更新）
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苗栗縣15日新增確診COVID-19達16例，再加上4例外縣市確診個案足跡，縣內18鄉鎮市逾半數都有相關足跡，其中又以竹南鎮、苗栗市最多，縣府持續派員完成清消。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月15日
苗栗縣15日新增確診COVID-19達16例，再加上4例外縣市確診個案足跡，縣內18鄉鎮市逾半數都有相關足跡，其中又以竹南鎮、苗栗市最多，縣府持續派員完成清消。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月15日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣今天新增16例本土確診，再加上4例外縣市確診個案，相關足跡遍及縣內10鄉鎮市，其中又以竹南鎮、苗栗市最多。

中央疫情指揮中心今天公告苗栗縣新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，分為8名本國籍人士及8名外籍移工。

苗栗縣政府下午並公布確診者相關足跡，除今天新增個案，另有4例外縣市確診者足跡曾到苗栗縣，共遍及頭份、竹南、公館、南庄、銅鑼、卓蘭、苗栗、三義、後龍、西湖等10鄉鎮市，其中足跡點又以竹南鎮及苗栗市為最多。

縣府表示，確診者所涉公共場域足跡有多處為庭園餐廳或餐飲、小吃店，還有市場、超商、加油站、藥妝店、等，均已完成清消。

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因應確診足跡眾多，苗栗縣衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，有疑問可撥打苗栗縣防疫專線037-722620，希望在更快的時間內，把防護網守住，及時控制疫情。

針對有聘用移工的企業及事業單位，苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊表示，中央及勞動部均訂有相關防疫指引，包括成立防疫專責小組，指定防疫長及管理人員等，以及出現確診者時相關應變等防疫措施，希望事業單位配合辦理。（編輯：戴光育）1110415

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