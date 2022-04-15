更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情20/300

北市增140例本土 酒店群聚衍生家戶感染

2022/4/15 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市今天新增140例COVID-19本土病例，市長柯文哲表示，中山區酒店群聚已擴散進社區，衍生成家戶感染；副市長黃珊珊則說，會在可控制的範圍疫調、公布足跡提醒民眾。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，北市今天新增140例本土病例，一開始是因中山區酒店群聚案，後來擴散進社區，衍生出家庭案例。

副市長黃珊珊表示，因酒店群聚案嚴峻，居家隔離人數持續增加，其中也有許多人是隔離期間陰轉陽，因此造成家戶感染，病毒從第一圈接觸者擴及至第二圈，希望民眾少涉及這些須把口罩長時間拿下來的場所。

衛生局公布足跡，包括金典商務酒店、特蘭斯商務會館、W-Club等，以及多家飯店如晶華、文華東方等還有多家餐廳。

媒體提問，隨著確診人數增加，北市是否還會持續公布足跡。黃珊珊表示，健康服務中心依舊會做疫調及開精準疫調會議，在可以控制的範圍，若整理得出來，每天都會公布以提醒民眾。

黃珊珊表示，的確若一天確診上千例，公布足跡就沒有太多意義，但有完整疫調資料還是會公布，原則就是高風險區域及會需要長時間脫掉口罩的地方盡量不要去。

黃珊珊呼籲，若是去餐廳用餐等，與別人會有接觸的地方都要戴好口罩，工作人員要做好清消，市府也會在下週啟動居家辦公演練。（編輯：吳協昌）1110415

延伸閱讀
中國本土新增6215例 超過半數在上海疫情持續蔓延 中國新增本土病例直逼5000中國本土病例再破百 單日新增112例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀