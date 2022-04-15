北市增140例本土 酒店群聚衍生家戶感染

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市今天新增140例COVID-19本土病例，市長柯文哲表示，中山區酒店群聚已擴散進社區，衍生成家戶感染；副市長黃珊珊則說，會在可控制的範圍疫調、公布足跡提醒民眾。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，北市今天新增140例本土病例，一開始是因中山區酒店群聚案，後來擴散進社區，衍生出家庭案例。

副市長黃珊珊表示，因酒店群聚案嚴峻，居家隔離人數持續增加，其中也有許多人是隔離期間陰轉陽，因此造成家戶感染，病毒從第一圈接觸者擴及至第二圈，希望民眾少涉及這些須把口罩長時間拿下來的場所。

衛生局公布足跡，包括金典商務酒店、特蘭斯商務會館、W-Club等，以及多家飯店如晶華、文華東方等還有多家餐廳。

媒體提問，隨著確診人數增加，北市是否還會持續公布足跡。黃珊珊表示，健康服務中心依舊會做疫調及開精準疫調會議，在可以控制的範圍，若整理得出來，每天都會公布以提醒民眾。

黃珊珊表示，的確若一天確診上千例，公布足跡就沒有太多意義，但有完整疫調資料還是會公布，原則就是高風險區域及會需要長時間脫掉口罩的地方盡量不要去。

黃珊珊呼籲，若是去餐廳用餐等，與別人會有接觸的地方都要戴好口罩，工作人員要做好清消，市府也會在下週啟動居家辦公演練。（編輯：吳協昌）1110415