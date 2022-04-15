北市中山北投快篩熱區 高風險對象7大行業及學校

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，北市的快篩劑發送原則，熱區選定中山、北投區，高風險對象為7大行業與學校；維持社會秩序與民生相關場域，如警察單位、環保單位等也優先適用。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，黃珊珊說明北市快篩劑發放原則。

黃珊珊指出，向中央申請的20萬快篩劑已獲同意、但尚沒取得，中央希望比照基隆的方式，北市府選定中山區，因區內酒店群聚嚴峻；北投區則是因本來校園群聚嚴重，但已陸續復校，將再研議是否還有別的熱區。

此外，維持社會秩序與民生相關場域也會優先適用，第一優先為警察、環保單位、市場處（如公有市場或攤商）；第二優先是區公所、社福單位、衛生單位等。

黃珊珊表示，全國的快篩劑大部分都被中央徵用，還在等中央的配置，後續會因應疫情啟動社區快篩及居家照護。

媒體提問，議員指出北市提供公費快篩劑的診所不足且不平均。對此，黃珊珊回應，這是中央選定的地點，北市各行政區有另外配送的點，但快篩劑發放也須經醫師評估，不是給民眾自行取用，有需要的人自然在會診所裡拿到。

黃珊珊指出，北市所有民眾都可至7大醫院做免費核酸檢測（PCR），市府不會特別在診所放快篩劑。（編輯：戴光育）1110415