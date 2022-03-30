基隆群聚累計68確診還沒收斂 陳時中估2至3天掌握疫情

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北30日電）基隆COVID-19群聚持續擴大，基隆小吃店案已累計68例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天預估，大約還需要再過2至3天才較能掌握基隆疫情走向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，今天本土個案新增56例，其中以基隆小吃店警局群聚為大宗，陳時中表示，據初步疫調發現，有相關場域的感疫者確實都是去過類似小吃店的場域，考量出現4個同類型場域，他今天下午前往基隆，就是希望了解當地行業別群聚樣式。

陳時中表示，擔憂基隆的醫院會被確診者占滿，但基隆僅1處檢疫所，需安排其他地點安置確診者，將直接與已在基隆的衛福部醫福會執行長王必勝了解確診匡列狀況，進行適當分配；另外，基隆社區篩檢站昨天檢驗2000多人，感謝確診者願意如實告知接觸者，免得擴及他人。

陳時中表示，基隆小吃店警局群聚今天除新增13人確定與基隆群聚有關，還有6名新通報極可能與基隆案有關個案，「這起案子還沒收斂」，是需要非常提高警覺的案例，預計需2至3天才較能掌握疫情走向。

媒體詢問，海洋大學確診體育老師（案23022），曾於3月27日出席婚宴的匡列狀況為何，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，衛生單位已匡列婚宴16人，包含9名同桌者及7名不同桌但有互動的賓客；經採檢，14人結果為陰性、2人採檢中。

至於外界關注案23022足跡涉及八大場所，擔憂疫調較困難，建議診斷治療較重要，陳時中認為，不論是診斷治療或公衛疫調都應該盡量落實，防疫沒有特效藥，唯一能做的就是各方面都做好；面對即將到來的清明連續假期，呼籲民眾口罩戴好、勤洗手，避免與非特定人士群聚。（編輯：吳協昌）1110330