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疫情26/300

高雄國小生確診全校提早放春假 同班154人採檢陰性

2022/3/31 12:02（3/31 13:11 更新）
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高雄市長陳其邁（中）31日上午舉行COVID-19疫情記者會表示，高雄市今天新增4例確診個案，其中1例是基隆衍生個案，3例與台中婚宴有關。中央社記者曾以寧攝 111年3月31日
高雄市長陳其邁（中）31日上午舉行COVID-19疫情記者會表示，高雄市今天新增4例確診個案，其中1例是基隆衍生個案，3例與台中婚宴有關。中央社記者曾以寧攝 111年3月31日
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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄市政府今天宣布，今天新增4例COVID-19確診個案，其中1例為基隆衍生個案，另1人參加台中婚宴，再傳染給2名同住學童，學童就讀國小已提早放春假，同班154人採檢陰性。

高雄市長陳其邁今天上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，高雄市新增4例確診個案，其中1例是基隆衍生個案，3例與台中婚宴有關。

陳其邁說明，其中有案23387先前到北部遊玩，24日搭乘確診個案22688開的計程車，一路從基隆回到高鐵站，被匡列為自主健康管理，自行快篩陽性後PCR採檢確診。其餘同住家人、職場接觸者、密切接觸者匡列採檢都是陰性，且自主健康管理期間足跡單純，僅往返住家與職場，社區傳播風險不高。

陳其邁說明新增的另3例個案，案23388在3月26日到台中參加婚宴，昨天看新聞發現同婚宴有確診者，自行前往醫院自費採檢確診。匡列密切接觸者發現已傳染給2名就讀國小的同住家人（案23493、23494），已傳染到第2波。

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）

針對有學童確診，陳其邁說，昨天採檢學童學校同班、同補習班師生共154人，全部陰性。今天上午也採檢並依規定安排學童居家隔離、檢疫；國小也提早放春假，依照教育部規定預防性停課10天。他也說2名學童CT值分別約28和35，研判剛發病，在同學間傳播風險較低。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎公布確診者足跡，包含高鐵24日1321車次9車13D座位從台北到左營，26日0141車次自由座從台中到左營，29日0116車次6車7A座位從左營到台北，30日0125車次6車2E座位從台北到左營。另外28日在吉照故里茶道院（橋頭廠長宿舍）也有確診者足跡。

目前高雄已有2人因參加台中婚宴確診，潘炤穎說，依目前掌握，2確診個案彼此不認識，但因會場是開放式自助餐，是否有同時間進入同空間的接觸風險，要請當地地方政府協助疫調。陳其邁指出，因現場實聯制可能沒有落實，在人員掌握上可能有落差，感謝台中市政府立刻提供可能出席人員名單。（編輯：張芷瑄）1110331

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
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