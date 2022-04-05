韓國疫情風險連5週最高等級 綜合檢討第4劑接種方案

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國單日確診人數近期較最高峰期下降，但今天公布的最新全國疫情風險等級連續5週仍維持在最高等級；當局表示考量秋冬季疫情可能再次大流行，將綜合檢討第4劑追加劑接種及剩餘疫苗利用方案。

韓國政府從3月起取消防疫通行證措施，出入公共場所時不再要求出示接種疫苗證明，加上傳染力強、症狀較輕微的Omicron變種病毒疫情快速擴散後的確診高峰期已過，韓國疫苗接種率上升速度趨緩，因過期廢棄的疫苗數量也持續增加。

但對於是否採取贈送疫苗等其他利用方案，避免剩餘疫苗浪費，中央防疫對策本部傳染病學調查團今天在例行記者會中指出，考量接種者體內抗體效果延續時間，以及秋、冬季疫情好發期等因素，疫情可能再次出現大流行，國內接種需求仍在。

截至3月22日為止，韓國累計廢棄233萬2889人份疫苗，其中約64萬劑是在今年1到3月過期廢棄，但今年內預計將還有將近1.5億人份疫苗到貨。

當局指出，疫苗對不斷推陳出新的變種病毒效果差異大，將持續分析病毒變化，綜合考量疫苗效力及有效期限，檢討第4劑追加接種及其他利用方案。

據當局統計，截至今天凌晨零時，韓國境內至少接種2劑疫苗人數占全人口比例維持在86.7%水準，完成第3劑追加接種人數占比則來到64％。而截至3月27日為止，完成3劑接種後仍染疫的突破感染案例累計達517.8萬例，在3劑接種人數占比高達16.2%，推測為4劑接種突破感染案例則已有7000多例。

韓國中央防疫對策本部今天公布的最新疫情風險等級，全國連續第5週維持在最高等級，單日確診人數雖連續5天降至30萬例以下，但因4日起社交距離規範進一步放寬，私人聚會人數可達10人，餐廳、咖啡店等店家營業時間延長至晚上10時，對疫情變化影響仍待觀察。

此外，Omicron亞型變異株BA.2檢出率也在一週內從56.3%增至67.7%，境外感染移入案例檢出率則達76.7%，在重症病床等醫療資源壓力仍大的狀況下，當局認為仍須保持警惕。（編輯：黃自強）1110405