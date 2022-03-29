德國衛生部長籲歐盟 支持對長者施打第4劑疫苗

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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國衛生部長勞德巴赫今天表示，由於缺少專門疫苗保護人們對抗Omicron變異株，他將呼籲歐盟支持對60歲以上長者施打第4劑COVID-19疫苗，即第2劑追加劑，以強化免疫力。

歐盟藥品管理局（EMA）3月17日曾表示，迄今沒有足夠數據支持需要對大眾施打第2劑追加劑的建議，但歐盟藥品管理局承認，部分會員國已開始推展針對長者的第2劑追加劑計畫。

勞德巴赫（Karl Lauterbach）提及來自以色列的數據指出，針對長者的第2劑追加劑建議有「迫切需要」，以減少源自感染的死亡風險。他今天將在布魯塞爾歐盟衛生部長會議提出這個議題。

一項27日發表的以色列研究顯示，施打第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑的長者，染疫死亡率比只施打1劑追加劑的長者減少78%。

勞德巴赫表示，這項追加劑策略具迫切性，因為他預期適用於新變異株的疫苗不會在秋季前問世。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1110329