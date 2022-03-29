更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗7/300

德國衛生部長籲歐盟 支持對長者施打第4劑疫苗

2022/3/29 21:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林29日綜合外電報導）德國衛生部長勞德巴赫今天表示，由於缺少專門疫苗保護人們對抗Omicron變異株，他將呼籲歐盟支持對60歲以上長者施打第4劑COVID-19疫苗，即第2劑追加劑，以強化免疫力。

歐盟藥品管理局（EMA）3月17日曾表示，迄今沒有足夠數據支持需要對大眾施打第2劑追加劑的建議，但歐盟藥品管理局承認，部分會員國已開始推展針對長者的第2劑追加劑計畫。

勞德巴赫（Karl Lauterbach）提及來自以色列的數據指出，針對長者的第2劑追加劑建議有「迫切需要」，以減少源自感染的死亡風險。他今天將在布魯塞爾歐盟衛生部長會議提出這個議題。

一項27日發表的以色列研究顯示，施打第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑的長者，染疫死亡率比只施打1劑追加劑的長者減少78%。

勞德巴赫表示，這項追加劑策略具迫切性，因為他預期適用於新變異株的疫苗不會在秋季前問世。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1110329

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀