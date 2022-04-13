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長者和免疫功能低下者 菲律賓開放打第4劑疫苗

2022/4/13 20:19（4/13 20:31 更新）
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菲律賓COVID-19疫情緩和下，民眾生活幾乎完全重回正軌。圖為馬尼拉都會區乙沙大道（EDSA）景象，車潮與疫情前相差無幾，攝於12日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年4月13日
菲律賓COVID-19疫情緩和下，民眾生活幾乎完全重回正軌。圖為馬尼拉都會區乙沙大道（EDSA）景象，車潮與疫情前相差無幾，攝於12日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年4月13日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓衛生部今天宣布，食品暨藥物管理局已通過額外緊急使用授權，60歲以上長者、免疫功能低下者及第一線醫護人員將可接種第2劑COVID-19加強劑。

菲國衛生部發布聲明表示，施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第1劑加強劑後至少4個月，才能接種第2劑加強劑。但中度和重度免疫功能低下患者可根據主治醫師評估，提前施打第2劑加強劑。

菲律賓衛生部表示，國家疫苗接種施行中心（NVOC）正研擬第4劑疫苗的施打細則。食藥局也正研究是否開放12到17歲青少年施打COVID-19加強劑。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國衛生部昨天表示，4月5日到11日，菲律賓共通報1903例COVID-19確診，平均每天約271例確診，較前一週減少26%。

疫情緩和下，菲律賓總統府今天表示，4月底前，馬尼拉都會區將繼續實施1級警戒，也就是COVID-19共5級警戒措施中限制最少的級別。（編輯：黃自強）1110413

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