北市即起不公布足跡、不發細胞簡訊 柯文哲：防疫量能有限

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台北市長柯文哲20日宣布，由於確診人數激增，即日起不再公布確診者足跡，不再發送細胞簡訊。（台北市衛生局提供）

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）疫情升溫，台北市長柯文哲今天宣布，由於確診人數激增，足跡到處都是，讓足跡公布不再具有意義，所以即日起不再公布確診者足跡，同時為了簡化疫調程序，不再發送細胞簡訊。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說，今天新增471例本土個案，且持續呈現上升趨勢。

柯文哲指出，因為從發病、確診、中症、重症肺炎到死亡，週期大概要3週，所以現在的中、重症數據有點被低估，接下來一定會再增加，民眾不要太輕忽疫情的嚴重性，要盡快施打疫苗。

柯文哲說，因應確診人數激增，即日起簡化疫調程序、縮小居隔範圍，疫調時間從發病日前4天改為前2天，匡列對象僅限同住家人、職場密切接觸者、同桌用餐者、密閉空間共處時間較長者，校園部分高中以下匡列同班同學、大學以上匡列密切接觸同學，且疫調後不再發送細胞簡訊。

柯文哲進一步表示，由於現在就像去年5月時的萬華，足跡到處都是，所以公布足跡不再具有意義，而是要提升全民警覺，因此即日起不再公布足跡。

柯文哲強調，做疫調快比完整重要，現在已經放棄清零，漏掉1、2個確診者就算了，防疫量能有限，請大家相互體諒，有些人抱怨等防疫計程車太久、沒有防疫旅館住，請大家要多一點耐心與同理心。（編輯：李亨山）1110420