放寬輕症居家照護領勞保傷病給付 本週可望定案

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（中央社記者張雄風台北25日電）國民黨立委蔣萬安今天質詢時追問勞動部長許銘春，若是染疫輕症在家照護能否請領勞保傷病給付，許銘春說明，已向行政院報告朝放寬解釋處理，應該本週會有結果。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部進行111年度預算凍結案專案報告。

蔣萬安質詢表示，現在政府政策是COVID-19輕症確診者在家照護，不用到醫院消耗醫療量能，若政策是這樣，就應該放寬勞工可以請領勞保傷病給付，否則勞工一來可能還是到醫院，再來可能選擇隱匿，都不是我們願意看到的。

勞動部長許銘春說，原本依規定，若是無症狀在家照護，並沒有診療行為，不符合勞保傷病請領規定，至於輕症在家部分，理論上也沒有住院診療，所以也不符合規定，目前是朝放寬解釋來處理，相關研議已經向行政院報告、正在討論，應該這週會有結果。

另外，蔣萬安提到，根據勞動部工作場所就業平等概況調查，受僱者申請防疫照顧假比例偏低，主因就是不給薪，造成很多勞工不敢請、或優先請其他的假別，若依中央流行疫情指揮中心說法，未來單日可能確診上看萬例，會有更多家長面臨經濟壓力。

蔣萬安舉例，德國在學校或托育設施關閉期間，勞工可以請6週有薪照顧假；瑞典、紐西蘭也一樣，有補助或支付照顧家庭的勞工有薪資補貼；勞動部應該向行政院爭取在防疫照顧假期間，勞工能有一定津貼。

許銘春答詢表示，去年行政院有發給一次性的家庭防疫補貼，每孩童新台幣1萬元；因為疫情影響不是只有受僱勞工，非受僱的自營作業者也會受影響，如何給予這些人照顧，她也有向行政院提出有無可能以津貼的方式全盤思考，由衛福部、教育部通盤考量。（編輯：唐聲揚）1110425