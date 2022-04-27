快篩實名制4/28上路 身分證單雙號分流買可代購

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）指揮中心今天公布．家用快篩試劑販售實名制明天上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入，共新台幣500元，可代購，並比照口罩實名制以身分證字號尾數單雙號分流，單號星期一、三、五購賣；雙號星期二、四、六；週日開放全民皆可買。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，希望讓更多有需要的民眾能買得到，並平抑市售家用快篩試劑售價，以利控制疫情。

陳時中表示，家用快篩試劑實名制販售模式為依循口罩實名制1.0，於藥局通路販售模式，販售地點在全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所，販售對象是持有健保卡/居留證的全體民眾，無年齡限制，每人均可購買。

陳時中說明，每輪開放購買時，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期；至於民眾最關心的販售價格則是1人1份5劑，每劑100元，共500元，依據醫材原則售出，概不退換。

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針對分流機制，陳時中說，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號請於星期一、三、五購賣；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。販售份數至少5000萬劑，1000萬份（人次）。販售資訊可查詢中央健保署、衛福部食品藥物管理署、藥師公會全聯會官網。

另外，口罩實名制從2020年2月6日實施，歷時2年多，將於4月30日完成階段性任務，多數藥局轉為販售快篩試劑實名制，5月1日起要購買口罩實名制的民眾請至1藥局購買，藥局名單可至食藥署官網查詢。（編輯：陳清芳）1110427