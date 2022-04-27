居家隔離3+4新制 家長7天都可請防疫照顧假

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教育部長潘文忠27日表示，12歲以下學童停課在家，家長有照顧需求，7天都可請防疫照顧假。圖為家長前往台北市大同區一所學校接送孩子。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北27日電）3+4居家隔離新制27日上路，教育部長潘文忠今天在立法院表示，12歲以下學童停課在家，家長有照顧需求，7天都可以請防疫照顧假。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告「5到11歲兒童疫苗種被情形和接種規劃細節」，民主進步黨籍立委林宜瑾關心中央流行疫情指揮中心26日起實施3+4方案（3天居家隔離、4天自主防疫），家長是否能請防疫照顧假。

林宜瑾指出，3+4方案下，教育部要求學生7天都在家，第8天才恢復到校。12歲以下孩子，家長必須請假照顧，前3天居家隔離要請防疫照顧假沒問題，但後面4天的自主防疫，卻不知道能不能請，讓家長有很大憂慮。

對此，教育部長潘文忠解釋，父母親有照顧需求，7天都可以請防疫照顧假。他並解釋3+4都不到校的決策，是考量學生間屬密集、長時間接觸，和指揮中心密切會商後，才做出的決定。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天稍晚發出新聞稿，肯定潘文忠從善如流，對「防疫照顧假」從寬給假，讓不幸染疫或因此必須隔離的師生、家長，可以安心度過隔離期間，盡快康復回歸校園。

目前防疫照顧假的條件如下，子女須是12歲以下（未滿13歲），或是國高中、五專一到三年級持有身心障礙證明，家長其中一人（包含父母、養父母、監護人或日常實際照顧兒童者）可申請。（編輯：陳清芳）1110427