新北陽性率21.98%全國最高 陳時中：5月中下旬可能達疫情高峰

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）國內COVID-19疫情持續創新高，連續4天個案數破萬，指揮中心今天公布，全國陽性率9.63%，22縣市僅雙北地區逾平均值。指揮官陳時中表示，不排除5月中下旬達疫情最高峰。

根據中央流行疫情指揮中心統計，各縣市4月23日至29日採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性平均值，全國平均9.63%，其中以新北市陽性率最高，達21.98%，超越全國平均，更意味著，10個人赴社區篩檢站或醫療機構採檢時，多達2人會確診，另外一個超過全國平均的縣市為台北市14.78%。

（指揮中心提供）

陳時中下午在疫情記者會中表示，「數據算是高的」，由於現階段急診負擔繁重，民眾應避免一窩蜂擠到急診採檢，全國各縣市會持續增設篩檢站，其中已知新北市已加開，呼籲民眾多加使用社區篩檢站，也提醒民眾盡量是使用家用快篩陽性後，再前往社區篩檢站。

有醫師推估，依據目前國內每天新增的本土個案數成長率，這波疫情將於5月中下旬達到最高峰。陳時中認為，確實有可能，現階段對於疫情各種推估都有，因應疫情低中高推估，提出相關應變計畫，以利銜接疫情進展，也會備有疫情超乎預期的配套措施，持續觀測醫療量能。

針對台北市長柯文哲批評「坐在冷氣房看數據」，陳時中回應，身為指揮官一定要看全國疫情數字，每天都還是很認真看全國報上來的數據，包含檢測量能趨勢變化、快篩實名制數量、疫苗接種數據，都需要指揮中心與各地方衛生單位及專家加以研判。

陳時中說，若現場狀況緊急，或有實地走訪需求，「我們有空一定會去」，指揮中心的「中心」是集中相關情報，據以分析討論，擬定未來方向，數字不只是數字，每一個數字都有其背後意義，也代表著未來，是需要在辦公室做好的事情。

陳時中也提到，隨著染疫數字如果大於檢驗量能，確實會造成疫情被低估，這是需要盡量去避免的，中央採取的策略是將PCR採檢及家用快篩做最適當分配，才可以跟上疫情速度，由於COVID-19有不少無症狀感染者，現在可能每個地方都會有沒有被驗出來的個案，民眾應持續提高警覺。（編輯：管中維）1110501