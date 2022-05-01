5/1本土1萬6936例 中重症47例增3死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19疫情不斷升溫，本土確診個案連日創下單日新高。台北車站大廳1日上午就有人排隊等候下午施打疫苗。中央社記者徐肇昌攝 111年5月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北1日電）國內連續4天單日個案破萬，今天新增1萬6936例COVID-19本土病例，另增3人病逝，皆為男性，介於60多歲至90多歲，其中一名60多歲中症個案，轉重症死亡，僅接種過1劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，新增1萬6936例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增42中症、5重症，新增3例死亡個案，其中1人為先前已公布中症惡化為重症死亡。另新增149例境外移入病例。

今天新增的3例死亡個案，其中一人為90多歲男性，沒有接種過任何一劑疫苗，有糖尿病、中風病史，長期臥床，因為同住家人確診匡列居家隔離，衛生單位有提供快篩，但未做快篩，居家隔離期間在家死亡，由醫師行政相驗定採檢確診，死因為COVID-19合併心肺衰竭。

另一名死亡個案為60多歲男性，接種過2劑疫苗，有糖尿病、心肌梗塞、慢性腎衰竭需血液透析，確診後住院期間，曾出現高血鉀症病，心臟停止急救無效，疑似急性心肌梗塞，有使用過瑞德西韋進行藥物治療。

今天還有一名中症個案轉重症死亡，為60多歲男性，僅接種1劑疫苗，有消化性潰瘍併胃出血病史，為日前公布中症病例，突然因意識不清、呼吸困難送醫，住院期間有大量胃出血，自主預立醫療不插管，曾使用氧氣面罩及瑞德西韋藥物治療，死因為COVID-19及消化道出血合併呼吸衰竭。

指揮中心統計，今年1月1日至4月30日本土病例共8萬9990例，其中8萬9736人為輕症或無症狀，占比為99.72%；中症個案共226人，占比0.25%；重症累計28例，13人治療中、15人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為64人。

今天新增個案分布為新北市5810例最多，台北市4134例次之，桃園市2784例第三，台中市816例第四，基隆市792例第五。

其他縣市為高雄市436例，台南市321例，宜蘭縣314例，花蓮縣275例，彰化縣221例，新竹縣191例，屏東縣185例，新竹市157例，雲林縣147例，苗栗縣83例，南投縣76例，台東縣75例，嘉義縣46例，嘉義市33例，澎湖縣19例，金門縣18例，連江縣3例。（編輯：吳協昌）1110501

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）