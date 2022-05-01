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調降COVID-19傳染病等級？蘇貞昌：尊重專家評估

2022/5/1 09:43（5/1 10:56 更新）
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外界關注是否調降COVID-19為第4類傳染病，行政院長蘇貞昌（前中）1日前往衛福部出席擴大防疫會議，會前受訪表示，所有作業方式都是經過專家縝密討論，尊重專家的評估及應對。中央社記者裴禛攝　111年5月1日
外界關注是否調降COVID-19為第4類傳染病，行政院長蘇貞昌（前中）1日前往衛福部出席擴大防疫會議，會前受訪表示，所有作業方式都是經過專家縝密討論，尊重專家的評估及應對。中央社記者裴禛攝　111年5月1日
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（中央社記者陳俊華台北1日電）外界關注是否調降COVID-19為第4類傳染病，行政院長蘇貞昌今天說，所有作業方式都是經過專家縝密討論，尊重專家的評估及應對，指揮官會斟酌全盤情況向民眾宣布，再請大家配合。

蘇貞昌上午出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。

會前媒體詢問，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有99%以上都是輕症或無症狀者，是否考慮從第5類傳染病，降到如流感併發重症的第4類傳染病，另外，國民黨副主席連勝文質疑，政府決定台灣要與病毒共存，出發點是政治考量。

蘇貞昌表示，台灣因為全體民眾合作、指揮中心規範指引下，防疫成績舉世稱讚，台灣不會像中國那樣粗暴鎖國、封城，也不像某些國家是因為整個沒辦法控制才共存；台灣是一步一步有計劃、有節奏，民眾也真的做得好，才走到這裡。

蘇貞昌說，所有作業方式都是經過專家縝密討論，在指揮官帶領防疫團隊，以及第一線醫護人員、公衛、行政人員等大家一起配合；有些時候逐步就各種情況調整，至於什麼時候怎麼做、使用什麼藥物等專業的事，都尊重專家的評估及應對，指揮官會斟酌全盤情況，向民眾宣布，再請大家配合。

蘇貞昌表示，平常每週都是在行政院開擴大防疫會議，前幾天他都在外面跑行程，今天回到台北就特別到指揮中心，要給所有假日還在崗位上努力的員工加油打氣，也聽取各方面的意見與作為，大家一起籌謀、應對。（編輯：楊凱翔）1110501

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