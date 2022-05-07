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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/267

學生被匡確診者九宮格防疫假 國中會考同一般生

2022/5/7 18:20（5/7 20:45 更新）
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國中教育會考21、22日舉行，教育部主秘廖興國表示，防疫假期間不是指揮中心認定的居家隔離，可等同一般生參與會考。（教育部提供）
國中教育會考21、22日舉行，教育部主秘廖興國表示，防疫假期間不是指揮中心認定的居家隔離，可等同一般生參與會考。（教育部提供）
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（中央社記者陳至中台北7日電）停課標準8日起調整，國高中改採確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假。教育部主秘廖興國解釋，防疫假期間不是指揮中心認定的居家隔離，因此可等同一般生參與國中教育會考。

因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情發展，教育部今天宣布8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定。國中、高中階段採確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假，不再全班停課。

國中教育會考即將於21、22日舉行，教育部主任秘書廖興國今天接受媒體聯訪解釋，「九宮格」防疫假不在中央流行疫情指揮中心的「居家隔離」範圍內，屬於學校系統的自主防疫作為，因此會考當時仍處於防疫假的學生，可比照一般生應試，不用到隔離試場。

廖興國表示，會考只有確診且未期滿解隔的學生不能參加，其餘包括因同住親友染疫被匡列，處於3+4（3天居家隔離加4天自主防疫）狀況下，以及從國外回來的居家檢疫考生，都會安排到隔離試場（第二類備用試場）。

第一類備用試場則是安排給考試當天，有發燒、呼吸道疾病的考生。廖興國表示，這是歷年來都有準備的措施。上述各類情形的考生，都會區隔、分流應試，不會安排在同一間教室，請家長、考生放心。

指揮中心今天記者會上，已宣布放寬居家隔離規範，8日起密切接觸者匡列以同住親友為原則，住宿學生同寢室友也比照辦理。確診者同班同學、同辦公室密切接觸同事（九宮格）則是列自主應變對象。（編輯：陳政偉）1110507

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