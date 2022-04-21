居家照護者等不到隔離書 柯文哲：直接打專線

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市今天新增663例本土個案，市長柯文哲說，確診數大增導致法傳系統塞車，若民眾接到醫院通知PCR陽性，卻遲遲沒收到電子隔離書，請直接撥打自己行政區專線，市府會處理。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲表示，台北市以行政區為單位建立居家照護系統，昨天共有384名工作人員進駐到各區關懷中心，關懷171名居家照護者、2186名居家隔離者。

柯文哲指出，昨天有很多市民抱怨，已經收到醫院通知PCR採檢陽性了，卻遲遲沒有收到電子隔離書，這是因為醫院驗出陽性之後，會把資料上傳到法傳系統給中央，再由中央分派到地方衛生局，平常這過程要花1天時間，現在因為確診量太多，系統無法負荷，所以塞車了。

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柯文哲說，現在從醫院驗出陽性到衛生局收到個案，過程要2到3天時間，所以呼籲市民，如果接到醫院通知PCR陽性卻一直沒收到衛生局電話，不要緊張，直接打到自己住的行政區專線。

柯文哲提醒，白天上班時間跟晚上的電話不一樣，因為白天人比較多，所以有問題的話盡量集中在白天打，打通之後告知PCR陽性，市府就會直接當作確診者，用暫時的系統來處理。（編輯：方沛清）1110421

（台北市政府提供）

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