美加紐澳移除落地採檢措施 旅客縮短通關時間

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）隨著部分國家疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，18日起移除美加紐澳航班落地採驗措施，桃園國際機場國境單位今天表示，預估只要1個多小時就可完成通關手續。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，疫情指揮中心1月11日起陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班的入境旅客落地採檢，考量近期美國、加拿大、紐西蘭、澳洲航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且疫情趨緩，決議自18日0時起（航班抵台時間）移除美加及紐澳航班落地採驗措施。

政策上路的第一天，桃園國際機場國境單位表示，美加及紐澳航班旅客抵達後，需在線上填寫電子入境檢疫系統，並經由機場檢疫人員審核，在完成深喉唾液採檢後，搭乘防疫車輛前往防疫旅宿，或可落實1人1戶的自宅及親友住所完成檢疫。

國境單位指出，美加紐澳航線今天上午共有13個航班抵達桃機，約169名旅客受惠，在調整為唾液採檢後，旅客大約只需1個半小時就可以完成入境手續，相較過去執行落地探檢時，通關時間約2個小時更快，大幅減少旅客入境等待時間。（編輯：張銘坤）1110418

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