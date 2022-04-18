上海加快清零 封控區即日起連4天核酸檢測

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（中央社台北18日電）上海官方今天宣布，從今天開始到21日，封控區內每天執行1次核酸檢測。

據陸媒澎湃新聞報導，上海上午舉行疫情防控記者會，市衛健委一級巡視員吳乾渝作了上述表示。

吳乾渝說，上海自15日開始對封控區、管控區內所有人員進行「抗原加核酸」組合檢測篩查，對防範區內所有人員進行抗原檢測篩查。

他接著指出，後續安排為，從18日起到21日，封控區內每天進行1次核酸檢測；對管控區內所有人員，18日、19日、21日各進行1次抗原檢測，20日進行1次核酸檢測；對防範區內所有人員，7天進行2次抗原檢測，先前已做過一次，21日再做1次。

上海因應防疫與民生需求，將全市劃分為「封控區」、「管控區」與「防範區」。截至12日上午，「封控區」有1萬1135個，涉及人口數1501萬人；「管控區」2682個，涉及人口178萬人；「防範區」1萬323個，涉及人口480萬人。

據路透社17日報導，上海市官方已設下4月20日前實現C0VID-19病毒（2019冠狀病毒疾病）「不在隔離區以外傳播」的「社會面清零」目標。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110418