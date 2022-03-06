清冠二號不只治COVID-19重症 肺阻塞有望使用

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）國內疫情趨緩，可降低COVID-19重症死亡率的「清冠二號」未來走向調整，將投入全肺部重症治療，肺阻塞、肺血栓等皆有望使用，待進一步驗證療效，擬朝申請正式藥證方向進行。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，去年5月國內疫情爆發，「清冠一號」通過緊急授權專案製造，廠商捐贈大量產品，協助推動中西醫合作治療COVID-19患者，經過調整藥方，提供重症、危重症使用的「清冠二號」更可減少重度至極重度患者的死亡率。

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今天在第14屆台北國際中醫藥學術論壇接受聯訪表示，「清冠二號」保留「清冠一號」對抗病毒、免疫調控藥方，增加支持身體藥方，去年本土疫情爆發，全台大約15家醫院對重症患者進行中西醫會診使用「清冠二號」，初步數據發現，死亡率可下降5成。

蘇奕彰說，比照「清冠一號」，「清冠二號」也採取固定配方，由於COVID-19疫情趨緩，以市場角度而言，要求藥廠進場鎖定重症患者，有點不切實際。「清冠二號」未來將走向所有肺部重症都能應用，如治療肺阻塞（COPD）、肺血栓、免疫風濕科自體免疫性問題造成肺纖維化問題等。

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蘇奕彰表示，根據「清冠二號」臨床資料，未來將尋找有興趣藥廠洽談，國內將比照正式程序，申請藥證。中藥與單一標靶的西醫不同，採取多靶點的特色是不易抗藥性或藥效失效且劑量不高，所以副作用較少 。

中醫師鄭宏足說，為了經濟考量，勢必要逐步解封，開放國門，病毒必定再度進到社區內，造成廣泛感染，無症狀或輕度染疫者將會暴增，為免醫療崩潰，中醫可以及時提供最適當的治療，讓染疫者盡速痊癒轉為陰性，回到工作崗位，恢復日常秩序。（編輯：李亨山）1110306