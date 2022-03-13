總統：政府業界共同努力行銷台灣優質中藥製劑

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（中央社記者王鴻國新北13日電）總統蔡英文今天出席「中華民國中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會」，她除向所有中醫師賀節，也期盼政府與業界共同努力，把台灣優質的中藥製劑行銷到更多地方。

中華民國中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會今天上午在新北市政府舉行，場面盛大，蔡總統在行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人陪同下出席並合影，隨後，副總統賴清德及新北市長侯友宜也陸續到場，祝福所有中醫師國醫節快樂。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚致詞時，感謝政府協助讓中醫健保預算總額能從108年起逐年成長，以及通過「中醫藥發展法」立法。希望政府能助建立中醫法制化工程，儘速通過中醫醫事輔助人員法。

游錫堃說，中醫以自然為師，提升防疫能力，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在全國醫護人員犧牲奉獻下獲得控制，中醫藥界更研發「清冠1號」處方藥，行銷國際，守護人類健康。

蘇貞昌表示，從他在台大就讀時運動受傷骨折，到接任行政院長時累到顏面神經麻痺，就是靠中醫的治療才恢復健康。憲法自增修條文要政府對現代及傳統醫藥研究發展，但25年來毫無動靜，直到蔡總統上台後，才完成中醫藥發展法立法。

蔡總統致詞時表示，再過幾天就是317國醫節，預祝大家「國醫節快樂」。她感謝中醫藥界長期投入研究發展，不只讓中醫藥學持續進步，也讓世界看見台灣在中醫藥領域雄厚的實力，尤其在疫情期間，大家發揮「中醫can help」的精神，加入防疫國家隊，開發「中西醫合作治療模式」，研發的「清冠1號」，更受到國際矚目，也很熱銷，實屬不易。

蔡總統指出，台灣已邁入高齡社會，中醫藥是國人信賴的治療方法之一。隨著中醫藥發展法的實施，政府正加緊腳步，建構中醫醫療及照護體系。去年，政府建立糖尿病、乳癌及高血壓等國人常見疾病的「中醫精準醫學模式」，也積極發展中醫預防及延緩失能方案。

蔡總統表示，政府除了為民眾用藥安全把關，也協助中藥廠開拓國際市場。透過鬆綁中藥外銷法規，以及結合新南向政策，政府和業界一起努力，把台灣優質的中藥製劑，行銷到更多地方。

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賴副總統致詞表示，感謝中醫師在疫情時站在第一線保護國人健康，他強烈支持中醫藥發展，中醫藥具預防治療及復健的特別功能，達「有病治病，沒病顧身體」效果，未來趨向老人社會及少子女化，2025年65歲以上人口將超過20%，中醫將走入社會進入長照。

副總統表示，希望中醫發展能朝向培育更多優質中醫人才、健全中醫服務團隊、給國人更優質醫療服務品質、中醫藥多元特色發展、中醫結合創新科技等5個面向發展，進而在台灣和國際社會贏得更多的尊重。（編輯：李亨山）1110313