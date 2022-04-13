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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗4/300

BNT莫德納疫苗申請擴大至兒童施打 EUA待審查

2022/4/13 15:06（4/13 15:37 更新）
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本土疫情升溫，輝瑞BNT、莫德納疫苗已申請擴增兒童適應症，將由食藥署邀專家審查EUA。圖為醫護人員準備施打莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
本土疫情升溫，輝瑞BNT、莫德納疫苗已申請擴增兒童適應症，將由食藥署邀專家審查EUA。圖為醫護人員準備施打莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北13日電）疫情升溫，5歲至11歲兒童沒疫苗可打，令家長擔憂。指揮中心發言人莊人祥今天表示，輝瑞BNT、莫德納疫苗都已申請擴增兒童適應症，將由食藥署邀專家審查EUA。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午坦言，國內單日確診數可能飆破萬例，但5歲到11歲兒童至今沒有疫苗可打，染疫後是否會造成重症、死亡，引發家長擔憂。

有醫師指出，目前美國已開放兒童施打輝瑞BNT疫苗，但台灣已經沒有BNT疫苗，呼籲衛福部食藥署儘快審查緊急使用授權（EUA），開放兒童使用。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前BNT疫苗採購合約仍在洽談當中，已經進入最後階段，有消息會向外界報告。

莊人祥指出，目前共有2款疫苗已向食藥署申請擴增兒童適應症，BNT疫苗申請5歲至11歲、莫德納疫苗則申請6歲至11歲，會由食藥署邀集相關專家進行緊急使用授權（EUA）審查。

根據指揮中心最新統計，昨天國內共接種8萬7238劑COVID-19疫苗，累計接種5048萬4317劑，第1劑涵蓋率83.9%、第2劑79.04%、第3劑53.19%、基礎加強劑接種率0.83%。（編輯：陳政偉）1110413

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