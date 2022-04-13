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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗5/300

12至17歲疫苗護照效期延長 已核發者不影響

2022/4/13 14:44（4/13 15:14 更新）
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歐盟決議將12至17歲基礎劑疫苗護照效期延長，指揮中心表示，因應此項變更，台灣的數位新冠病毒健康證明查驗程式（圖）也在13日改版。（指揮中心提供）
歐盟決議將12至17歲基礎劑疫苗護照效期延長，指揮中心表示，因應此項變更，台灣的數位新冠病毒健康證明查驗程式（圖）也在13日改版。（指揮中心提供）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北13日電）指揮中心今天表示，考量不是所有國家都開放12歲至17歲青少年接種第3劑，歐盟決議將此年齡層基礎劑疫苗護照效期從270天延長至365天，已核發證明者不受影響。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，歐盟執委會3月29日宣布修正歐盟數位新冠證明（EU-DCC）中的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種效期規定，希望台灣在內的EU-DCC各成員國配合修改各國查驗程式。

莊人祥說，近期歐盟藥品管理局（EMA）雖然已核准12歲至17歲民眾的追加劑（俗稱第3劑），但不是各國都已開放青少年施打，因此決定將12歲至17歲青少年基礎劑（第1、2劑）效期修改為365天，18歲以上成人基礎劑有效期限則維持270天，超過期限者則將視為失效。

莊人祥指出，因應這項變更，台灣的「數位新冠病毒健康證明查驗程式」將於今天改版，但不影響申辦平台及已核發的數位證明，民眾若持有已核發的數位證明，系統將自動判斷效期。

莊人祥說，未來12歲至17歲青少年接種2劑疫苗若超過365天，系統將顯示紅色的「不通過」，即疫苗證明失效；接種2劑疫苗還不滿14天者則會顯示「非有效期內」。

指揮中心提醒，由於必須配合歐盟資料更正，各場所使用查驗程式，可透過重新連線至查驗程式網站，並清除使用者端的快取記憶，以利保持最新驗證邏輯。（編輯：陳清芳）1110413

12歲至17歲青少年接種2劑疫苗若超過365天，系統將顯示紅色的「不通過」。（指揮中心提供）
12歲至17歲青少年接種2劑疫苗若超過365天，系統將顯示紅色的「不通過」。（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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