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疫情74/300

不跟進中央 金門維持國小以下2名確診全校停課

2022/4/13 14:50（4/13 22:56 更新）
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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）COVID-19本土病例不斷增加，中央昨天公布最新停課標準，金門縣政府今天表示，「12歲以下國小和幼兒園若有1名確診採取1班停課，有2名確診全校停課」，維持原停課標準。

縣府秘書長陳祥麟今天接受記者聯訪表示，縣衛生局昨天下午接獲疾病管制署台北區管制中心郵件告知，確診案號27623新北市女童4日曾到過金門，8日發病，有發燒症狀。金門縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心今天上午召開協調會議，審視就疫情處置過程並評估未來可能發展，預擬相關因應預案。

其中，有關停課標準，陳祥麟說明，12歲以上國中及高中學生因已施打疫苗，則依照教育部12日公告的停課標準辦理；考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，將維持原停課標準，不做調整，也就是「若有1名確診，1班停課；有2名確診，全校停課」。

陳祥麟表示，確診案號27623新北市女童4日曾到過金門，相關場域已清消完畢，7名匡列人員PCR採檢結果全為陰性。而預訂24日登場的金門馬拉松，也將照常舉行，但將調整方式，也就是跑者必須打滿3劑疫苗，大會並提供快篩試劑，跑者出賽時必須出示快篩陰性證明才能上場跑步。

對於這名女童4日在金門縣的足跡，陳祥麟指出，包括歐厝沙灘、北山播音牆、古寧頭牌樓、總兵署、燕南書院、得月樓等共同場域；另外，還曾到金城鎮御品香烘焙及淳新蛋捲購物等。陳祥麟說，這些場域都已完成環境清消。

此外，對於金門縣4例確診者近況，陳祥麟表示，已有2例痊癒出院；另外還有2例在金門醫院治療，狀況也都很穩定；4例確診者共匡列的70例居家隔離者，PCR檢測都是陰性，已在12日凌晨全部解除居家隔離，進入7天自主健康管理。（編輯：黃世雅）1110413

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金門縣政府13日表示，COVID-19確診案號27623新北市女童4日曾到過金門，足跡包括金門鎮總兵署（圖）等，相關場域已清消完畢，7名匡列人員PCR採檢結果全為陰性。中央社記者黃慧敏攝 111年4月13日
金門縣政府13日表示，COVID-19確診案號27623新北市女童4日曾到過金門，足跡包括金門鎮總兵署（圖）等，相關場域已清消完畢，7名匡列人員PCR採檢結果全為陰性。中央社記者黃慧敏攝 111年4月13日
金門縣政府13日表示，COVID-19確診案號27623新北市女童4日曾到過金門，足跡包括金城鎮模範街淳新高粱手工蛋捲（圖）等，相關場域已清消完畢。中央社記者黃慧敏攝 111年4月13日
金門縣政府13日表示，COVID-19確診案號27623新北市女童4日曾到過金門，足跡包括金城鎮模範街淳新高粱手工蛋捲（圖）等，相關場域已清消完畢。中央社記者黃慧敏攝 111年4月13日
金門縣政府秘書長陳祥麟（前中）13日表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，將維持原停課標準，不做調整，也就是「若有1名確診，1班停課；有2名確診，全校停課」。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月13日
金門縣政府秘書長陳祥麟（前中）13日表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，將維持原停課標準，不做調整，也就是「若有1名確診，1班停課；有2名確診，全校停課」。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月13日
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