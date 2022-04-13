林右昌：中央停課標準是指引 與地方防疫不衝突

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雲林縣對於12歲以下決定不跟進教育部公告的停課標準；基隆市長林右昌（圖）13日接受媒體聯訪表示，中央公布的是指引也是原則，地方指揮官可因當地狀況進行防疫，沒有違和或衝突，基隆市也會向中央申請，希望在校園推動快篩。中央社記者王朝鈺攝 111年4月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）雲林縣對於12歲以下決定不跟進教育部公告的停課標準，基隆市長林右昌今天說，沒有違和或衝突，地方指揮官可因當地狀況進行防疫，基隆市也會向中央申請，希望在校園推動快篩。

教育部昨天公布高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，不過，雲林縣政府考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，承受風險太大，不跟進教育部的停課標準，但12歲以上會遵照教育部最新公告。

基隆市是否跟進雲林縣作法，林右昌上午在市府接受媒體聯訪表示，中央公布的是指引也是原則，縣市首長其實都是地方防疫指揮官，沒有任何違和或衝突，也沒有跟進不跟進問題，指揮官還是可以因當地縣市狀況進行防疫措施，就是看指揮官在地方上對疫情如何判定，如何對防疫比較好，就是最好的選擇。

林右昌指出，教育部公布的指引中還有停課1至3天，如果可以好好運用停課1到3天措施，可以降低大規模或全校停課衝擊，例如，若可以善用週五或週一，因為中間有週六和週日，可以把間隔時間拉長達到防疫目的，也讓停課天數或規模不要太大而影響學生就學。

此外，林右昌說，基隆市目前有1所中學、1所小學、2所幼兒園全校停課，另有1所高中、1所中學和1所小學預防性停課一天，停班則有5校，基隆市校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染案幾乎都是從職場或其他場域帶回家庭，就很容易產生家庭群聚，學童受到傳染將病毒帶到校園。

林右昌表示，市府會針對校園部分採取新措施，之前推動的「全民防疫愛心篩檢」計畫非常成功，現正擬定計畫也會向中央提出申請，希望能在校園進一步推動快篩計畫。

林右昌說，未來要走向正常生活，可以預期確診數量會增加，不過現在大多數是無症狀或輕症，情勢和過去不同，他建議未來可以普遍運用快篩試劑，就像每天戴口罩一樣，定期自主監測健康，不要讓病毒擴散。

林右昌表示，醫療院所是第一道防線也是最重要防線，第2道篩檢的城牆就是社區篩檢站，如果可以把快篩試劑投放到家庭，讓每個人都成為病毒篩檢的尖兵，把社區的篩檢站推到家戶，可以讓疫情的防控帶來更大能量，對控制疫情也很有幫助。（編輯：李錫璋）1110413