教育部放寬校園停課標準 徐耀昌：配合中央政策

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教育部修正放寬校園因應疫情停課標準，苗栗縣長徐耀昌（中）13日視察公館國中國際教育資源中心時表示，對於中央政策「會全力配合」，但更重要的是做好衛生及防疫自主管理。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）教育部修正放寬校園因應疫情停課標準，有部分縣市宣布不跟進，苗栗縣長徐耀昌今天表示，對於中央政策「會全力配合」，但更重要的是做好衛生及防疫自主管理。

教育部今天起調整各級學校因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程標準，因標準放寬，引發家長憂慮，雲林縣則考量12歲以下學童未施打疫苗，宣布國小及幼兒園部分不跟進。

苗栗縣長徐耀昌上午前往公館國中視察國際教育資源中心，接受媒體聯訪時指出，根據過去停課標準，1班1名師生確診，該班級停課10天；1校2名以上師生確診，全校停課10天，容易造成地方家長應變不及，尤其這次本土疫情多點爆發，部分大都會地區確診數急遽上升，學生家長也因為無法兼顧上班和停課中的小孩，把整個生活步調都打亂，他認為教育部也承受許多壓力，才會調整放寬停課標準因應。

徐耀昌表示，教育部秉持專業，放寬停課標準立場可以體諒，「對於中央的指示、政策，我們一定全力來配合」，不妨邊走邊看，相信中央也會進行滾動式檢討，隨時監控疫情的發展，提前作好防疫規劃。

徐耀昌指出，各校最重要的還是要作好衛生自主管理，像是進入校園一定要量額溫、酒精消毒、戴好口罩，也提醒師生，下課時間讓學生離開教室，保持室內良好的空氣循環，同學們也可以曬曬太陽，增強免疫力，對小朋友的健康一定會有幫助，期望透過中央與地方共同防疫，早日讓鄉親回歸正常的生活。（編輯：李錫璋）1110413