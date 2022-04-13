新北：歡迎中央提供快篩試劑備戰 不會做類普篩

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府今天表示，因應COVID-19疫情，新北全面備戰儲備醫療物資與能量，以找出確診者、照顧重症者，非常歡迎中央提供快篩試劑供調度與靈活運用，不過，新北不會做類普篩。

新北市政府上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，市長侯友宜接受聯訪時，媒體詢問他對中央流行疫情指揮中心將新北市、台北市、基隆市及桃園市列高風險區域，可提出家用快篩試劑申請，每次規劃發放20萬份的看法。

侯友宜表示，疫情以來，新北市應是全國做篩檢量最大的縣市，新北廣篩就有55萬4000多劑次，這段時間面對Omicron病毒株傳播速度快、潛伏期短，陰轉陽確診個案多，新北也使用大量的快篩試劑，加上核酸檢測（PCR）找到隱形傳播鏈。

侯友宜說，中和公寓群聚、三峽教師染疫個案等幾個特殊專案，新北都發快篩劑，學校如有確診個案、密切接觸者，也會廣發快篩劑，堵住隱形傳播鏈；31處篩檢站也都沒有退場，持續提供服務。

侯友宜告訴中央社記者，「新北並沒有要做類普篩」，但中央如果有多的快篩試劑要提供給新北市，新北當然樂觀其成歡迎，多一點試劑也可充分彈性運用廣篩策略。

副市長劉和然接受中央社記者訪問時強調，「新北市不做類普篩的政策並沒有改變」，新北去年在疫情緊張時就推動廣篩，當時受到外界很大的壓力，但事實證明，廣篩不怕確診數多，目的仍在找出潛藏傳播鏈。

劉和然說，新北的防疫物資儲備量充足，面對這一波新的疫情衝擊，要維持醫療量能以照顧重症患者，新北持續廣篩防疫政策，但不會實施「類普篩」。他表示，中央提供的快篩試劑將納為整體儲備醫療資源，視疫情發展狀況與需求，由學校疫情指揮官、疫情熱區的社區向市府申請使用。

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教育局長張明文接受聯訪表示，新北校園是依照教育部新公布的全國一致停課標準，由縣市政府自己處理疫情，各校長會做好防疫規劃與準備。這比較符合新北都會型態的學校學習需求，也是務實、科學、有效的防疫作法。

張明文說，只要有確診個案會精準疫調，包括密切接觸者的風險控管；確診者的同班同學如同家人一起上課、一起吃飯，一定會列入居家隔離，列為停止實體上課的對象；補習班也比照學校標準實施防疫，個案依照衛生單位的疫調與防疫標準實施。（編輯：李錫璋）1110413