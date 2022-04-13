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高雄個案疑與張惠妹演唱會有關 北市府：待釐清

2022/4/13 12:54
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）高市府今天上午表示，有5例個案感染風險可能與張惠妹在台北的演唱會有關。北市府回應，這些個案在台北市有很多足跡，是不是在演唱會被傳染還需要釐清。

高雄市衛生局今天上午表示，有5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案感染風險研判與4月6日、8日張惠妹在台北小巨蛋舉辦的演唱會可能相關，呼籲有參加的民眾主動前往篩檢。

對此，台北市副市長黃珊珊今天上午出席萬華區福民一期社會住宅新建工程開工典禮後接受媒體聯訪表示，張惠妹演唱會都有全程戴口罩，且外縣市個案在台北市還有很多足跡，目前無法斷定就是在演唱會感染。

黃珊珊進一步表示，因為不確定是不是在張惠妹演唱會被傳染的，所以不會因為這樣就停辦演唱會或其他大型活動、展覽，還是希望民眾能夠正常活動，不要太恐慌。

黃珊珊強調，不是有到過張惠妹演唱會就一定是在這邊被傳染，這需要釐清，若沒辦法證明的話，盡量匡列該匡列的人就好，也就是前後左右的高風險群。（編輯：張銘坤）1110413

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